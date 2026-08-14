На українців чекає нова страшна перспектива: розкрито жорсткий задум Путіна у війні

Україна може зіткнутися з надзвичайно складною зимою через дефіцит електроенергії, проблеми з теплопостачанням і нестачу ракет для протидії російській балістиці. Політолог Андрій Золотарьов закликав українців уже зараз готуватися до можливого погіршення ситуації.

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За його словами, проти ударних дронів і крилатих ракет Україна має різні засоби ППО, однак ситуація з балістичними ракетами значно складніша. Їх можуть перехоплювати лише окремі системи, зокрема Patriot і SAMP/T, а із боєприпасами для них виникли серйозні проблеми.

"З "шахедами" та крилатими ракетами ми можемо боротися наявними комплексами ППО, але протидіяти балістиці можуть лише два комплекси – Patriot і SAMP/T. Але з ракетами для них у нас повний провал", — заявив Золотарьов.

На думку політолога, удари по енергетичній інфраструктурі можуть мати значно серйозніші наслідки, ніж звичайні багатогодинні відключення електроенергії. Він звертає увагу на масштаб пошкоджень теплової генерації та маневрових потужностей.

"Попередні зими з багатогодинними відключеннями електроенергії здадуться легкою прогулянкою порівняно з цією зимою", — попередив експерт.

Особливо складною ситуація може стати у великих містах, зокрема Києві. Золотарьов зазначає, що проблеми з електропостачанням автоматично впливатимуть на опалення багатоповерхівок. Окремі об’єкти теплової генерації, за його словами, потребують фактично масштабного відновлення.

Крім того, ризики для енергетики можуть накластися на проблеми з логістикою та роботою портів. У результаті, вважає політолог, Україна може отримати комплексну кризу в тилу.

"Разом із ударами по логістиці, логістичною кризою та закриттям портів ми ризикуємо отримати "ідеальний шторм", коли фронт втримається, але можуть початися проблеми в тилу", — зазначив Золотарьов.

Як вже писали "Коментарі", Україна може погодитися на припинення атак у Чорному морі, однак лише за умови взаємності. Якщо Росія відмовиться від таких обмежень, Москва ризикує зіткнутися з новим тиском на власну портову інфраструктуру. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.