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Украинцев ждет новая страшная перспектива: раскрыт жесткий замысел Путина в войне

Политолог Андрей Золотарев прогнозирует сложную зиму из-за проблем с ПВО, поврежденной энергетики, рисков для логистики и возможных новых ударов России

14 августа 2026, 18:35
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Клименко Елена

Украина может столкнуться с чрезвычайно сложной зимой из-за дефицита электроэнергии, проблем с теплоснабжением и нехватки ракет для противодействия российской баллистике. Политолог Андрей Золотарев призвал украинцев уже сейчас готовиться к возможному ухудшению ситуации.

Украинцев ждет новая страшная перспектива: раскрыт жесткий замысел Путина в войне

Фото: из открытых источников

По его словам, против ударных дронов и крылатых ракет у Украины есть разные средства ПВО, однако ситуация с баллистическими ракетами значительно сложнее. Их могут перехватывать только отдельные системы, в частности, Patriot и SAMP/T, а с боеприпасами для них возникли серьезные проблемы.

"С "шахедами" и крылатыми ракетами мы можем бороться имеющимися комплексами ПВО, но противодействовать баллистике могут только два комплекса – Patriot и SAMP/T. Но с ракетами для них у нас полный провал", — заявил Золотарев.

По мнению политолога, удары по энергетической инфраструктуре могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем обычные многочасовые отключения электроэнергии. Он обращает внимание на масштаб повреждений тепловой генерации и маневровых мощностей.

"Предыдущие зимы с многочасовыми отключениями электроэнергии покажутся легкой прогулкой по сравнению с этой зимой", — предупредил эксперт.

Особенно сложной ситуация может стать в больших городах, в частности, в Киеве. Золотарев отмечает, что проблемы с электроснабжением будут автоматически влиять на отопление многоэтажек. Отдельные объекты тепловой генерации, по его словам, нуждаются фактически в масштабном восстановлении.  

Кроме того, риски энергетики могут наложиться на проблемы с логистикой и работой портов. В результате, полагает политолог, Украина может получить комплексный кризис в тылу.

"Вместе с ударами по логистике, логистическим кризисом и закрытием портов мы рискуем получить "идеальный шторм", когда фронт удержится, но могут начаться проблемы в тылу", — отметил Золотарев.

Как уже писали "Комментарии", Украина может согласиться на прекращение атак в Черном море, однако при условии взаимности. Если Россия откажется от таких ограничений, Москва рискует столкнуться с новым давлением на портовую инфраструктуру. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.



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