Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Сумщині виявили дрон «Герань»: що було всередині – лякає
commentss НОВИНИ Всі новини

На Сумщині виявили дрон «Герань»: що було всередині – лякає

У Охтирці виявили дрон «Герань» з мінами всередині

6 жовтня 2025, 18:14
В Охтирській громаді на Сумщині у полі біля населеного пункту Пологи впав безпілотник "Герань2", повідомляє Охтирська міська рада. Під час огляду виявили, що дрон оснащений механізмом дистанційного мінування — у цьому випадку начинений протитанковими мінами; експерти не виключають, що в інших випадках можуть застосовувати й протипіхотні міни.

Це свідчить про нову тактику: використання "Гераней" для ураження наземних рухомих цілей у режимі реального часу. Місцева влада закликає не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про знахідки відповідним службам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко закликав цивільних готуватися збивати FPV: "Оформіть рушницю та навчіться з неї ефективно та якісно стріляти". Юрій Федоренко вважає, що незабаром FPV-дрони залітатимуть все далі — їх нестимуть на собі БпЛА типу "Молнія", а потім "відпускатимуть" далі. Окупанти вже користуються такою методикою на полі бою

Чи безпечний такий заклик і які він може мати наслідки? Нагадаємо, що минулого тижня у Конотопі від кулі ППО під час збиття "шахедів" військовими загинув чоловік, якому така куля влучила у живіт. І якщо для військові можуть уникнути кримінальних наслідків, обумовлюючи це військовим станом, то у разі застосування цивільним зброї, наслідки можуть бути досить серйозними. Чи має право на життя така версія щодо збиття дронів цивільними, розповіли для порталу "Коментарі" експерти.

                                                                  



