В Ахтырской громаде на Сумщине в поле возле населенного пункта Пологи упал беспилотник "Герань-2", сообщает Ахтырский городской совет. Во время осмотра было обнаружено, что дрон оснащен механизмом дистанционного минирования — в этом случае начинен противотанковыми минами; Эксперты не исключают, что в других случаях могут применять и противопехотные мины.

В Сумской области обнаружили дрон «Герань»: что было внутри – пугает

Это свидетельствует о новой тактике: использование Гераней для поражения наземных движущихся целей в режиме реального времени. Местные власти призывают не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о находках соответствующим службам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко призвал гражданских готовиться сбивать FPV: "Оформите ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять". Юрий Федоренко считает, что вскоре FPV-дроны будут залетать все дальше — их будут нести на себе БпЛА типа "Молния", а затем "отпускать" дальше. Оккупанты уже пользуются такой методикой на поле боя

Безопасен ли такой призыв и какие он может иметь последствия? Напомним, что на прошлой неделе в Конотопе от пули ПВО во время сбития "шахедов" военными погиб мужчина, которому такая пуля попала в живот. И если военные могут избежать уголовных последствий, обусловливая это военным положением, то в случае применения гражданским оружием, последствия могут быть достаточно серьезными. Имеет ли право на жизнь такая версия по сбитию дронов гражданскими, рассказали для портала "Комментарии" эксперты.