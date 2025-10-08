Окупанти за добу здійснили масовану атаку на Сумську область. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

На Сумщині окупанти вдарили по житловому будинку: дитина у важкому стані

Унаслідок ударів по Краснопільській громаді поранені троє людей: 56-річна та 25-річна жінки і 4-річна дівчинка. Вони отримали травми внаслідок удару безпілотником. Зазначається, що дитина у важкому стані.

Загалом було 202 обстріли по 58 населених пунктах у 19 громадах області.

Пошкодження у 10 громадах:

– Краснопільська – знищено приватний будинок, пошкоджено житлові й нежитлові приміщення, транспорт, об’єкт інфраструктури; – Глухівська – багатоквартирний і приватні будинки, об’єкт інфраструктури; – Великописарівська – адмінбудівля, будинок культури; – Миколаївська – приватний будинок; – Сумська – приватний будинок; – Есманьська – приватний будинок; – Білопільська – житлові будинки, магазин; – Степанівська – нежитлові приміщення, житлові будинки; – Путивльська – нежитлові приміщення; – Ворожбянська – нежитлові приміщення.

Евакуйовано 10 людей.

Повітряна тривога тривала 22 години 5 хвилин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку ситуація близька до критичної, є ймовірність втратити логістику та залишитися в ізоляції. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який моніторить ситуацію.

"Покровський напрямок: Північно-західний сектор треба підсилити негайно, якщо втратимо логістику – місто опиняється на межі, і тоді Покровську поступово прийде торба! Противник активізував ДРГ у кількох точках — поки що без стійкого закріплення, зона залишається сірою але це лише питання часу, поки їм не підтягнуть підкріплення. Їхня головна мета — цитадель промзони; якщо проломи там не загерметизувати, ворог зможе влаштовувати засідки на підходах і практично перекрити заїзд у місто", – пише військовий.