Оккупанты за сутки совершили массированную атаку на Сумскую область. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В Сумской области оккупанты ударили по жилому дому: ребенок в тяжелом состоянии

В результате ударов по Краснопольской громаде ранены три человека: 56-летняя и 25-летняя женщины и 4-летняя девочка. Они получили травмы в результате удара беспилотником. Отмечается, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Всего было 202 обстрела по 58 населенным пунктам в 19 общинах области.

Повреждения в 10 громадах:

– Краснопольская – уничтожен частный дом, повреждены жилые и нежилые помещения, транспорт, объект инфраструктуры; – Глуховская – многоквартирный и частные дома, объект инфраструктуры; – Великописаревская – админздание, дом культуры; – Николаевская – частный дом; – Сумская – частный дом; – Эсманская – частный дом; – Белопольская – жилые дома, магазин; – Степановская – нежилые помещения, жилые дома; – Путивльская – нежилые помещения; – Ворожбянская – нежилые помещения.

Эвакуированы 10 человек.

Воздушная тревога продолжалась 22 часа 5 минут.

