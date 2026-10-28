Територіальне питання залишається однією з головних перешкод для завершення війни. Україна не готова визнавати окуповані землі російськими, а Кремль не хоче відмовлятися від своїх претензій. Три моделі штучного інтелекту запропонували можливі варіанти компромісу, які дозволили б зупинити бойові дії без негайного вирішення питання кордонів.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, потенційним рішенням може стати тимчасова домовленість, за якої сторони не відмовляються від своїх принципових позицій. Україна не визнає окуповані території російськими, а Росія отримує припинення бойових дій без негайного вирішення територіального питання.

Практично це передбачає припинення вогню по фактичній лінії фронту, міжнародний контроль за перемир’ям, гарантії безпеки для України та відкладені переговори про статус окупованих земель. Водночас така формула не гарантує згоди сторін: Києву потрібен захист від нового нападу, а Москва може не погодитися на сильні гарантії для України.

Gemini пропонує модель відкладеного статусу за прикладом Кіпру та Корейського півострова. Сторони могли б зафіксувати фактичну лінію зіткнення без юридичного визнання нових кордонів і створити демілітаризовані зони під міжнародним наглядом.

Україна зберігала б свою правову позицію щодо окупованих територій, а Росія відмовлялася б від вимоги негайної міжнародної легітимізації контролю над ними. Статус Криму та східних і південних регіонів пропонується винести в окремий дипломатичний процес, передбачивши переговори протягом 15-25 років.

Copilot пропонує інший підхід — створення міжнародно контрольованих перехідних адміністрацій на спірних територіях із гарантіями безпеки та захистом прав людей. Паралельно можна запустити багаторічний переговорний процес із визначеними етапами: демілітаризацією, відновленням інфраструктури та проведенням місцевих виборів під міжнародним наглядом.

За цією моделлю Україна отримала б підтвердження своєї суверенності, а Росія — тимчасовий механізм, який дозволив би їй не відмовлятися від базових позицій одразу. Водночас такий процес не гарантує швидкого миру.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що територіальне питання можна спробувати відкласти, не вимагаючи негайного юридичного визнання нових кордонів. Спільними елементами є припинення вогню, міжнародний контроль і продовження переговорів.

Відмінності — у механізмах: ChatGPT акцентує на гарантіях безпеки, Gemini — на тривалому відкладенні статусу територій, а Copilot — на перехідних адміністраціях і поетапному врегулюванні.

Отже, можливий компроміс — зупинити бойові дії по фактичній лінії фронту, не визнавати окупацію юридично та перенести остаточне вирішення територіального питання на окремі переговори. Однак це лише теоретичні сценарії: жоден із них не гарантує, що Україна та Росія погодяться на такі умови.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами журналіста Дмитра Гордона, Зеленський може поставити Путіну ультиматум.



