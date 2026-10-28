На что Украина готова пойти ради мира: решение по Донбассу, которое изменит все

Территориальный вопрос остается одним из главных препятствий для завершения войны. Украина не готова признавать оккупированные земли российскими, Кремль же не хочет отказываться от своих претензий. Три модели искусственного интеллекта предложили возможные варианты компромисса, позволяющие остановить боевые действия без немедленного решения вопроса границ.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, потенциальным решением может стать временная договоренность, по которой стороны не отказываются от своих принципиальных позиций. Украина не признает оккупированные территории российскими, а Россия получает прекращение боевых действий без немедленного решения территориального вопроса.

Практически это предусматривает прекращение огня по фактической линии фронта, международный контроль за перемирием, гарантии безопасности Украины и отложенные переговоры о статусе оккупированных земель. В то же время, такая формула не гарантирует согласия сторон: Киеву нужна защита от нового нападения, а Москва может не согласиться на сильные гарантии для Украины.

Gemini предлагает модель отложенного статуса по примеру Кипра и Корейского полуострова. Стороны могли зафиксировать фактическую линию столкновения без юридического признания новых границ и создать демилитаризованные зоны под международным надзором.

Украина сохраняла бы свою правовую позицию по отношению к оккупированным территориям, а Россия отказывалась бы от требования немедленной международной легитимизации контроля над ними. Статус Крыма и восточных и южных регионов предлагается вынести в отдельный дипломатический процесс, предусмотрев переговоры в течение 15-25 лет.

Copilot предлагает другой подход – создание международно контролируемых переходных администраций на спорных территориях с гарантиями безопасности и защитой прав людей. Параллельно можно запустить многолетний переговорный процесс с определенными этапами: демилитаризацией, восстановлением инфраструктуры и проведением местных выборов под международным наблюдением.

По этой модели Украина получила бы подтверждение своей суверенности, а Россия – временный механизм, позволяющий ей не отказываться от базовых позиций сразу. В то же время, такой процесс не гарантирует быстрого мира.

Все три чата сходятся на том, что территориальный вопрос можно попытаться отложить, не требуя немедленного юридического признания новых границ. Общими элементами являются прекращение огня, международный контроль и продолжение переговоров.

Различия – в механизмах: ChatGPT акцентирует на гарантиях безопасности, Gemini – на длительном отложении статуса территорий, а Copilot – на переходных администрациях и поэтапном урегулировании.

Следовательно, вероятный компромисс — приостановить боевые деяния по фактической полосы фронта, не признавать оккупацию юридически и перенести окончательное решение территориального вопроса на отдельные переговоры. Однако это лишь теоретические сценарии: ни один не гарантирует, что Украина и Россия согласятся на такие условия.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что, по словам журналиста Дмитрия Гордона, Зеленский может поставить Путину ультиматум.



