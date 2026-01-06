logo_ukra

На що може розраховувати Україна у разі повторного нападу РФ: проєкт заяви коаліції охочих
На що може розраховувати Україна у разі повторного нападу РФ: проєкт заяви коаліції охочих

Проєкт заяви коаліції охочих передбачає військову, санкційну та дипломатичну відповідь на нову агресію РФ

6 січня 2026, 15:40
Автор:
Кравцев Сергей

Гарантії безпеки для України у разі можливого припинення вогню передбачатимуть чіткі та зобов’язуючі дії партнерів у випадку нового збройного нападу з боку Росії. Про це свідчить проєкт заяви так званої коаліції охочих, оприлюднений напередодні саміту в Парижі.

На що може розраховувати Україна у разі повторного нападу РФ: проєкт заяви коаліції охочих

Коаліція охочих. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, документ містить перелік конкретних інструментів, які можуть бути задіяні у разі порушення Росією режиму припинення вогню. Серед них – застосування військових спроможностей, надання розвідувальної та логістичної підтримки Україні, активізація дипломатичних зусиль, а також запровадження додаткових санкцій проти Москви.

Окремо наголошується, що країни-учасниці коаліції мають намір і надалі системно підтримувати Україну озброєнням та військовою допомогою. Ця підтримка здійснюватиметься за активної участі та координації зі Сполученими Штатами.

Важливою складовою проєкту є створення спеціального механізму моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню. Згідно з документом, провідну роль у його роботі відіграватимуть США, а країни коаліції долучаться до процесу контролю та оцінки ситуації на місцях.

Очікується, що фінальна редакція заяви буде розглянута та затверджена під час саміту лідерів коаліції охочих, який відбудеться сьогодні в Парижі. Саме на цій зустрічі союзники планують узгодити спільну позицію щодо подальших кроків із гарантування безпеки України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – європейські країни озвучують різні цифри щодо чисельності миротворчого контингенту України. Звучать і 15, і 20 тисяч людей, а деякі сподіваються на 30 тисяч миротворців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".



Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-allies-meet-with-aim-make-security-pledges-concrete-2026-01-06/
