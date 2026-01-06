На что может рассчитывать Украина в случае повторного нападения РФ: проект заявления коалиции желающих

Гарантии безопасности для Украины при возможном прекращении огня будут предусматривать четкие и обязывающие действия партнеров в случае нового вооруженного нападения со стороны России. Об этом свидетельствует проект заявления так называемой коалиции желающих, обнародованный накануне саммита в Париже.

Коалиция желающих. Фото: из открытых источников

Документ содержит перечень конкретных инструментов, которые могут быть задействованы в случае нарушения Россией режима прекращения огня. Среди них – применение военных возможностей, предоставление разведывательной и логистической поддержки Украине, активизация дипломатических усилий, а также введение дополнительных санкций против Москвы.

Отдельно отмечается, что страны-участницы коалиции намерены и дальше системно поддерживать Украину вооружением и военной помощью. Эта поддержка будет осуществляться при активном участии и координации с Соединенными Штатами.

Важной составляющей проекта является создание специального механизма мониторинга и проверки соблюдения режима прекращения огня. Согласно документу, ведущую роль в его работе будут играть США, а страны коалиции присоединятся к процессу контроля и оценке ситуации на местах.

Ожидается, что финальная редакция заявления будет рассмотрена и утверждена на саммите лидеров коалиции желающих, который состоится сегодня в Париже. Именно на этой встрече союзники планируют согласовать общую позицию относительно дальнейших шагов по обеспечению безопасности Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские страны озвучивают разные цифры о численности миротворческого контингента Украины. Звучат и 15, и 20 тысяч человек, а некоторые надеются на 30 тысяч миротворцев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Радио Свобода".