На щиті: в Україну повернули тіла полеглих воїнів (ФОТО)

Слідчі спільно з фахівцями проводитимуть заходи з ідентифікації репатрійованих загиблих

16 травня 2026, 11:54
Кравцев Сергей

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та СБУ.

Тіла загиблих воїнів. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні зазначається, що слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", — зазначили у Коордштабі.

Раніше "Коментарі" писали – в Україні запровадили особливий прощальний ритуал для зниклих безвісти воїнів: деталі

Читайте також на порталі "Коментарі" — аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російське військове командування продовжує свідомо віддавати накази на скоєння воєнних злочинів проти українських військовослужбовців.

Приводом для нової заяви стали події на Гуляйпільському напрямку, де російські диверсійні групи, за даними української влади, поглумилися над тілами двох загиблих українських бійців, а потім публічно продемонстрували їх. 

Джерело: https://www.facebook.com/koordshtab/posts/pfbid0eefEpTRT3vYKoVfAii13YeDTuf3tmVeg5GNxqVZUtUFuNNDRW7sUTrhdXox6WPf2l
