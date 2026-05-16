На щиті: в Україну повернули тіла полеглих воїнів (ФОТО)

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та СБУ.

У повідомленні зазначається, що слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", — зазначили у Коордштабі.

Приводом для нової заяви стали події на Гуляйпільському напрямку, де російські диверсійні групи, за даними української влади, поглумилися над тілами двох загиблих українських бійців, а потім публічно продемонстрували їх.



