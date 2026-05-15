Командири РФ наказали знущатися з тіла українських військових: у США розкрили деталі

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російське військове командування продовжує свідомо віддавати накази на скоєння воєнних злочинів проти українських військовослужбовців.

Російські війська.

Приводом для нової заяви стали події на Гуляйпільському напрямку, де російські диверсійні групи, за даними української влади, поглумилися над тілами двох загиблих українських бійців, а потім публічно продемонстрували їх.

Українська сторона повідомила, що перехоплені радіопереговори свідчать, що наказ на вчинення цього акту виходив безпосередньо від командира російського підрозділу. Понад те, самі російські військовослужбовці висловили готовність виконати розпорядження без заперечень.

У ISW наголошують, що подібні дії не є поодинокими випадками чи самодіяльністю окремих солдатів. За оцінкою аналітиків, російська армія системно інтегрувала жорстокість, терор та порушення законів війни у власну тактику ведення бойових дій.

Експерти нагадали, що раніше вже фіксувалися численні випадки страт українських військовополонених, знущань над полоненими та атак на громадянське населення. Тепер нові дані, включно з радіоперехопленнями, вказують на пряму причетність командування РФ до подібних злочинів.

У ISW вважають, що така практика формує всередині російської армії атмосферу повної безкарності. При цьому жорстокість використовується не лише як елемент залякування українських військових, а й як частина психологічної війни проти України загалом.

Аналітики попереджають, що такі дії можуть стати додатковими доказами майбутніх міжнародних розслідувань і трибуналів проти представників російського військового керівництва.

