Командиры РФ приказали глумиться над телами украинских военных: в США раскрыли детали

Перехваты переговоров показали: российские военные преступления являются частью официальной тактики армии РФ

15 мая 2026, 08:32
Кравцев Сергей

Аналитики Института изучения войны заявили, что российское военное командование продолжает сознательно отдавать приказы на совершение военных преступлений против украинских военнослужащих.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Поводом для нового заявления стали события на Гуляйпольском направлении, где российские диверсионные группы, по данным украинских властей, надругались над телами двух погибших украинских бойцов, а затем публично продемонстрировали их.

Украинская сторона сообщила, что перехваченные радиопереговоры свидетельствуют: приказ на совершение этого акта исходил непосредственно от командира российского подразделения. Более того, сами российские военнослужащие выразили готовность выполнить распоряжение без возражений.

В ISW подчеркивают, что подобные действия не являются единичными случаями или самодеятельностью отдельных солдат. По оценке аналитиков, российская армия системно интегрировала жестокость, террор и нарушение законов войны в собственную тактику ведения боевых действий.

Эксперты напомнили, что ранее уже фиксировались многочисленные случаи казней украинских военнопленных, издевательств над пленными и атак на гражданское население. Теперь новые данные, включая радиоперехваты, указывают на прямую причастность командования РФ к подобным преступлениям.

В ISW считают, что подобная практика формирует внутри российской армии атмосферу полной безнаказанности. При этом жестокость используется не только как элемент устрашения украинских военных, но и как часть психологической войны против Украины в целом.

Аналитики предупреждают, что такие действия могут стать дополнительными доказательствами для будущих международных расследований и трибуналов против представителей российского военного руководства.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-14-2026/
