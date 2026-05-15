Командиры РФ приказали глумиться над телами украинских военных: в США раскрыли детали

Аналитики Института изучения войны заявили, что российское военное командование продолжает сознательно отдавать приказы на совершение военных преступлений против украинских военнослужащих.

Поводом для нового заявления стали события на Гуляйпольском направлении, где российские диверсионные группы, по данным украинских властей, надругались над телами двух погибших украинских бойцов, а затем публично продемонстрировали их.

Украинская сторона сообщила, что перехваченные радиопереговоры свидетельствуют: приказ на совершение этого акта исходил непосредственно от командира российского подразделения. Более того, сами российские военнослужащие выразили готовность выполнить распоряжение без возражений.

В ISW подчеркивают, что подобные действия не являются единичными случаями или самодеятельностью отдельных солдат. По оценке аналитиков, российская армия системно интегрировала жестокость, террор и нарушение законов войны в собственную тактику ведения боевых действий.

Эксперты напомнили, что ранее уже фиксировались многочисленные случаи казней украинских военнопленных, издевательств над пленными и атак на гражданское население. Теперь новые данные, включая радиоперехваты, указывают на прямую причастность командования РФ к подобным преступлениям.

В ISW считают, что подобная практика формирует внутри российской армии атмосферу полной безнаказанности. При этом жестокость используется не только как элемент устрашения украинских военных, но и как часть психологической войны против Украины в целом.

Аналитики предупреждают, что такие действия могут стать дополнительными доказательствами для будущих международных расследований и трибуналов против представителей российского военного руководства.

