На щите: в Украину вернули тела павших воинов (ФОТО)

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим. Как информирует портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными и СБУ.

Тела погибших воинов. Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС.

"Выражаем искреннюю признательность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мер", — отметили в Коордштабе.

Поводом для нового заявления стали события на Гуляйпольском направлении, где российские диверсионные группы, по данным украинских властей, надругались над телами двух погибших украинских бойцов, а затем публично продемонстрировали их.




