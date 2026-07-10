На саміті НАТО ухвалили рішення, яке перетворить РФ на пекло: розкрито гучні подробиці

Європейський Союз готується надати Україні можливість закуповувати озброєння у Великої Британії за рахунок спеціальної кредитної програми обсягом 60 млрд євро. Кошти планують виділити у вигляді цільової позики, призначеної виключно для оборонних закупівель. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, переговори між сторонами тривали кілька місяців, а ключових домовленостей вдалося досягти під час саміту НАТО в Анкарі. Офіційно про запуск нової програми можуть оголосити вже наступного тижня на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, де також очікується участь президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Згідно з попереднім планом, Україна зможе використовувати кредитні кошти для придбання британського озброєння, а уряд Великої Британії братиме участь у фінансуванні програми в міру використання цих ресурсів.

У Bloomberg зазначають, що ця ініціатива має стати компромісом між Лондоном і Брюсселем після того, як сторонам не вдалося погодити участь Великої Британії у фонді SAFE на 150 млрд євро. Тоді переговори загальмували через розбіжності щодо умов доступу до програми.

Натомість переговори щодо оборонного кредиту для України просуваються значно швидше. Деякі країни ЄС, зокрема Нідерланди, закликають якнайшвидше завершити оформлення угоди, адже вона спростить постачання британської зброї українській армії.

Європейські дипломати також вважають, що останні успішні удари України по важливих військових та інфраструктурних об'єктах на території Росії змінили ситуацію на користь Києва. Саме тому союзники прагнуть максимально швидко посилити українські Сили оборони новими партіями озброєння та системами протиповітряної оборони до початку зимового періоду.

Як вже писали "Коментарі", російські війська почали застосовувати нову тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Для атак на високовольтні підстанції в прикордонних районах окупанти використовують FPV-дрони з оптоволоконним керуванням, які практично не реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження Центру інформаційної стійкості (Centre for Information Resilience), який проаналізував відеозаписи російських атак із відкритих джерел.