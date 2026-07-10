На саммите НАТО приняли решение, которое превратит РФ в ад: раскрыты громкие подробности

Европейский Союз готовится предоставить Украине возможность закупать вооружение у Великобритании за счет специальной кредитной программы объемом 60 млрд евро. Средства планируют выделить в виде целевого займа, предназначенного исключительно для оборонных закупок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, переговоры между сторонами продолжались несколько месяцев, а ключевых договоренностей удалось добиться во время саммита НАТО в Анкаре. Официально о запуске новой программы могут быть объявлены уже на следующей неделе на встрече "Коалиции желающих" в Париже, где также ожидается участие президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Согласно предварительному плану, Украина сможет использовать кредитные средства для приобретения британского вооружения, а правительство Великобритании примет участие в финансировании программы по мере использования этих ресурсов.

В Bloomberg отмечают, что эта инициатива должна стать компромиссом между Лондоном и Брюсселем, после того как сторонам не удалось согласовать участие Великобритании в фонде SAFE на 150 млрд евро. Тогда переговоры затормозили из-за разногласий по условиям доступа к программе.

Переговоры по оборонному кредиту для Украины продвигаются значительно быстрее. Некоторые страны ЕС, в частности Нидерланды, призывают как можно быстрее завершить оформление соглашения, ведь оно упростит поставки британского оружия украинской армии.

Европейские дипломаты также считают, что последние успешные удары Украины по важным военным и инфраструктурным объектам на территории России изменили ситуацию в пользу Киева. Поэтому союзники стремятся максимально быстро усилить украинские Силы обороны новыми партиями вооружения и системами противовоздушной обороны к началу зимнего периода.

Как уже писали "Комментарии", российские войска начали применять новую тактику ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Для атак на высоковольтные подстанции в приграничных районах оккупанты используют FPV-дроны с оптоволоконным управлением, которые практически не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра информационной устойчивости (Centre for Information Resilience), проанализировавшего видеозаписи российских атак из открытых источников.