На Росію чекає найстрашніший бумеранг з початку війни в Україні: гучний прогноз про терміни

Кремль, імовірно, вирішив не чекати настання сильних холодів і вже зараз намагається посилити тиск на Україну. Однак ставка Володимира Путіна на складну зиму може створити серйозні проблеми і для самої Росії. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко, оцінюючи можливі подальші кроки Москви.

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За його словами, російське керівництво може розраховувати на удари по енергетичній інфраструктурі та погіршення умов життя у великих українських містах. Мета такої стратегії, на думку експерта, — посилити психологічний тиск на суспільство та спробувати змусити Київ погодитися на невигідні умови припинення бойових дій.

"Виглядає так, що зиму Путін не чекає. Тобто зараз якось він намагається, можливо, вплинути якраз на ці всі процеси. Кремль розуміє, що час має значення, тому може намагатися підвищувати ставки ще до початку справжніх холодів", — зазначив Бобиренко.

Однак у такому сценарії існує небезпечний для Москви зворотний ефект. Російські регіони також залежать від стабільної роботи енергетики, комунальної та паливної інфраструктури, а зими на значній частині території РФ значно холодніші.

"Путін може розраховувати, що проблеми з теплом та електроенергією тиснутимуть на Україну. Але треба пам'ятати, що в Росії взимку температури в багатьох регіонах набагато нижчі. Тому ця історія потенційно може вдарити і по них", — наголосив політолог.

Бобиренко припускає, що відсутність реального прогресу в переговорах на початку осені може означати готовність Кремля продовжувати бойові дії протягом зими.

"Якщо Путін справді вирішив пройти всю зиму у війні, то період із листопада по березень буде складним. Але це буде випробування не тільки для України. Росія теж залишається вразливою, і ціна такої стратегії для неї може суттєво зрости", — вважає експерт.

Таким чином, спроба Кремля використати холод як додатковий інструмент тиску, за оцінкою Бобиренка, може перетворитися на ризиковану гру для самої РФ, особливо якщо удари по російській інфраструктурі продовжаться.

Портал "Коментарі" вже писав, що майбутні переговори президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном можуть стати важливими для подальшого перебігу війни в Україні. Однак Київ ризикує опинитися не центральним учасником дискусії, а лише одним з елементів масштабного торгу між Вашингтоном і Пекіном.