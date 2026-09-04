logo_ukra

BTC/USD

81139

ETH/USD

2525.53

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп і Сі готуються вирішити долю війни: експерт приголомшив заявою про небезпеку для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп і Сі готуються вирішити долю війни: експерт приголомшив заявою про небезпеку для України

Політолог Віктор Бобиренко припускає, що війна в Україні може стати частиною ширшого торгу між США та Китаєм, а головним ризиком для Києва буде обговорення його майбутнього без повноцінної участі України

4 вересня 2026, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Майбутні переговори президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном можуть стати важливими для подальшого перебігу війни в Україні. Однак Київ ризикує опинитися не центральним учасником дискусії, а лише одним з елементів масштабного торгу між Вашингтоном і Пекіном. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

Трамп і Сі готуються вирішити долю війни: експерт приголомшив заявою про небезпеку для України

Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, Сполучені Штати та Китай мають цілий комплекс суперечностей, на тлі яких українське питання може відійти далеко не на перший план. Йдеться про торговельні відносини, тарифи, Тайвань, ситуацію навколо Ірану та інші глобальні проблеми.

"На повістці буде питання їхніх мит, тарифів. Друге — Тайваню. Третє — Ормузька протока і Іран. І тільки четверте питання буде Україна. Тому треба розуміти, що для великих держав це може бути частиною значно ширшої домовленості", — заявив Бобиренко. 

Саме такий формат, на думку політолога, створює ризики для Києва. Він припускає, що Трамп може спробувати домовитися із Сі Цзіньпіном про посилення китайського впливу на Москву, запропонувавши Пекіну поступки в інших питаннях.

"Ми можемо стати розмінною картою, як то любить Трамп казати — козирем. Тобто Україна може бути одним з елементів великого геополітичного торгу, де кожна сторона намагатиметься отримати щось важливе для себе", — зазначив експерт. 

Одним із можливих сценаріїв Бобиренко називає спробу Китаю схилити Росію до замороження бойових дій. Проте навіть такий розвиток подій, наголошує він, не обов'язково буде вигідним Україні, адже вирішальними стануть конкретні умови припинення війни.

"На жаль, ми не будемо суб'єктом у тих переговорах. Ми будемо об'єктом. І це найбільша небезпека, коли домовленості щодо України можуть обговорюватися між великими державами без нашої повноцінної участі", — наголосив Бобиренко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі та проблеми в роботі авіації поступово збільшують економічну ціну війни для Москви. На цьому тлі Кремль намагається відповідати масованими атаками по Україні, розраховуючи не лише на руйнування, а й на психологічний ефект. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=iXDlNMKGtww
Теги:

Новини

Всі новини