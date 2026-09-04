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Трамп и Си готовятся решить судьбу войны: эксперт ошеломил заявлением об опасности для Украины

Политолог Виктор Бобиренко предполагает, что война в Украине может стать частью более широкого торга между США и Китаем, а главным риском для Киева будет обсуждение его будущего без полноценного участия Украины

4 сентября 2026, 13:45
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Клименко Елена








Предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином могут стать важными для дальнейшего хода войны в Украине. Однако Киев рискует оказаться не центральным участником дискуссии, а одним из элементов масштабного торга между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

Трамп и Си готовятся решить судьбу войны: эксперт ошеломил заявлением об опасности для Украины

Фото: из открытых источников

По его оценке, у Соединенных Штатов и Китая есть целый комплекс противоречий, на фоне которых украинский вопрос может отойти далеко не на первый план. Речь идет о торговых отношениях, тарифах, Тайване, ситуации вокруг Ирана и других глобальных проблемах.

"На повестке будет вопрос их пошлин, тарифов. Второе – Тайваню. Третье – Ормузский пролив и Иран. И только четвёртый вопрос будет Украина. Поэтому надо понимать, что для больших государств это может быть частью более широкой договоренности", — заявил Бобиренко.

Именно такой формат, по мнению политолога, создает риски для Киева. Он предполагает, что Трамп может попытаться договориться с Си Цзиньпином об усилении китайского влияния на Москву, предложив Пекину уступки по другим вопросам.

"Мы можем стать разменной картой, как любит Трамп говорить — козырем. То есть, Украина может быть одним из элементов крупного геополитического торга, где каждая сторона будет пытаться получить что-то важное для себя", — отметил эксперт.

Одним из возможных сценариев Бобиренко называет попытку Китая склонить Россию к заморозке боевых действий. Однако даже такое развитие событий, подчеркивает он, не обязательно будет выгодно Украине, ведь решающими станут конкретные условия прекращения войны.

"К сожалению, мы не будем субъектом в переговорах. Мы являемся объектом. И это самая большая опасность, когда договоренности по Украине могут обсуждаться между великими государствами без нашего полноценного участия", — подчеркнул Бобиренко.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские дальнобойные удары по российской нефтяной инфраструктуре и проблемы в работе авиации постепенно увеличивают экономическую цену войны для Москвы. На этом фоне Кремль пытается отвечать массированными атаками по Украине, рассчитывая не только на разрушение, но и психологический эффект. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины дипломат Владимир Огрызко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iXDlNMKGtww
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