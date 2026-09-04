Россию ждет самый страшный бумеранг с начала войны в Украине: громкий прогноз о сроках

Кремль, вероятно, решил не ожидать наступления сильных холодов и уже сейчас пытается усилить давление на Украину. Однако ставка Владимира Путина на сложную зиму может создать серьезные проблемы и самой России. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко, оценивая предстоящие шаги Москвы.

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По его словам, российское руководство может рассчитывать на ушибы по энергетической инфраструктуре и ухудшение условий жизни в крупных украинских городах. Цель такой стратегии, по мнению эксперта, усилить психологическое давление на общество и попытаться заставить Киев согласиться на невыгодные условия прекращения боевых действий.

"Выглядит так, что зиму Путин не ждет. То есть сейчас как-то он пытается, возможно, повлиять как раз на все эти процессы. Кремль понимает, что время имеет значение, поэтому может пытаться повышать ставки еще до начала настоящих холодов", — отметил Бобиренко.

Однако в таком сценарии существует опасный для Москвы обратный эффект. Российские регионы также зависят от стабильной работы энергетики, коммунальной и топливной инфраструктуры, а зимы на значительной части территории РФ гораздо холоднее.

"Путин может рассчитывать, что проблемы с теплом и электроэнергией будут давить на Украину. Но надо помнить, что в России зимой температуры во многих регионах намного ниже. Поэтому эта история потенциально может ударить и по ним", — подчеркнул политолог.

Бобиренко предполагает, что отсутствие реального прогресса в переговорах в начале осени может означать готовность Кремля продолжать боевые действия в течение зимы.

"Если Путин действительно решил пройти всю зиму в войне, то период с ноября по март будет сложным. Но это будет испытание не только для Украины. Россия тоже остается уязвимой и цена такой стратегии для нее может существенно возрасти", — считает эксперт.

Таким образом, попытка Кремля использовать холод в качестве дополнительного инструмента давления, по оценке Бобиренко, может превратиться в рискованную игру для самой РФ, особенно если удары по российской инфраструктуре продолжатся.

Портал "Комментарии" уже писал , что предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином могут стать важными для дальнейшего хода войны в Украине. Однако Киев рискует оказаться не центральным участником дискуссии, а одним из элементов масштабного торга между Вашингтоном и Пекином.