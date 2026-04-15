Головна Новини Суспільство Війна з Росією На росіян чекає пекло: яке рішення прийняла Британія щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

На росіян чекає пекло: яке рішення прийняла Британія щодо України

Велика Британія оголосила найбільшу поставку дронів для України. Київ отримає 120 тисяч безпілотників.

15 квітня 2026, 13:10
Slava Kot

Велика Британія оголосила про рекордну військову допомогу Україні. До кінця цього року Київ отримає щонайменше 120 тисяч безпілотників. Це найбільший пакет постачання дронів від Лондона з початку повномасштабної війни Росії проти України.

На росіян чекає пекло: яке рішення прийняла Британія щодо України

Найбільша поставка дронів від Британії для України. Фото з відкритих джерел

За даними уряду Великої Британії, новий пакет допомоги включає широкий спектр техніки: ударні дрони дальнього радіуса дії, розвідувальні безпілотники, логістичні апарати та морські дрони. 

Міністр оборони Джон Гілі підкреслив, що цей крок значно посилить можливості української армії. За його словами, нові безпілотники допоможуть ЗСУ ефективніше захищати територію та протидіяти російській агресії.

"Останніми тижнями увага прикута до Близького Сходу – Путін хоче відвернути нашу увагу, але українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не змусить нас відвернутися від них, поки ми не забезпечимо мир", – заявив Гілі.

Очікується, що поставки нової військової допомоги від Великої Британії до України почнуться в квітні.

Оголошення пролунало напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України в Берліні, де зберуться представники близько 50 країн-партнерів. Очікується, що союзники також обговорять додаткову підтримку, включно з артилерійськими снарядами та ракетами для систем ППО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив чесну заяву про позицію президента США.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про критичну нестачу ракет до систем Patriot. За його словами, на цю ситуацію вплинула війна на Близькому Сході.



Джерело: https://www.gov.uk/
