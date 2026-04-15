На россиян ждет ад: какое решение приняла Великобритания в отношении Украины

Великобритания объявила о рекордной военной помощи Украине. К концу этого года Киев получит не менее 120 тысяч беспилотников. Это самый большой пакет поставок дронов от Лондона с начала полномасштабной войны России против Украины.

Самая большая поставка дронов от Британии для Украины. Фото из открытых источников

По данным правительства Великобритании, новый пакет помощи включает в себя широкий спектр техники: ударные дроны дальнего радиуса действия, разведывательные беспилотники, логистические аппараты и морские дроны.

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что этот шаг значительно усилит возможности украинской армии. По его словам, новые беспилотники помогут ВСУ более эффективно защищать территорию и противодействовать российской агрессии.

"В последние недели внимание приковано к Ближнему Востоку – Путин хочет отвлечь наше внимание, но украинцы продолжают бороться с огромным мужеством, и ничто не заставит нас отвлечься от них, пока мы не обеспечим мир", – заявил Гили.

Ожидается, что поставки новой военной помощи от Великобритании в Украину начнутся в апреле.

Объявление прозвучало накануне заседания Контактной группы по обороне Украины в Берлине, где соберутся представители около 50 стран-партнеров. Ожидается, что союзники также обсудят дополнительную поддержку, включая артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО.

