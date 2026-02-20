logo_ukra

На РФ насувається криза: чому Путін все одно не готовий припиняти війну


На РФ насувається криза: чому Путін все одно не готовий припиняти війну

Розвідки попереджають: Москва впевнена, що витримає війну довше за Україну та Захід, але ціна цієї ставки стрімко зростає

20 лютого 2026, 08:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Володимир Путін не поспішає йти на компроміси у переговорах щодо війни проти України, оскільки переконаний, що економіка Росії здатна витримати тривале протистояння. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), заснованому на даних західних розвідок.

На РФ насувається криза: чому Путін все одно не готовий припиняти війну

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Reuters, один із керівників європейської спецслужби зазначив, що Путін не вважає швидкий світ необхідним, оскільки російська економіка поки що не перебуває на межі краху. Це дозволяє Кремлю продовжувати війну, розраховуючи на виснаження ресурсів України та зниження підтримки із боку Заходу.

Проте експерти попереджають про серйозні ризики вже у другій половині 2026 року. Санкції, зростання вартості запозичень та обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу посилюють тиск на фінансову систему Росії. Одночасно зростають військові витрати, скорочується фонд національного добробуту та посилюється дефіцит робочої сили.

Додатковим ударом стало падіння прибутків від енергетичного сектора. За даними Bloomberg, 2025 року російські нафтові компанії скоротили буріння нових свердловин, а доходи від нафти і газу досягли мінімального рівня за останні п'ять років. Міністр фінансів Антон Силуанов також визнав, що частка цих надходжень у бюджеті може різко знизитися вже 2026 року.

Аналітики ISW вважають, що Кремль свідомо затягує переговори, розраховуючи досягти поступок до того, як економічні проблеми стануть критичними. Стратегія Путіна будується на переконанні, що Росія зможе витримати тиск довше, ніж Україна та її союзники, проте стійкість цієї моделі стрімко слабшає.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-19-2026/
