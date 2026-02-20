На РФ надвигается кризис: почему Путин все равно не готов прекращать войну

Владимир Путин не спешит идти на компромиссы в переговорах по войне против Украины, поскольку убежден, что экономика России способна выдержать длительное противостояние. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), основанном на данных западных разведок.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации Reuters, один из руководителей европейской спецслужбы отметил, что Путин не считает быстрый мир необходимым, поскольку российская экономика пока не находится на грани краха. Это позволяет Кремлю продолжать войну, рассчитывая на истощение ресурсов Украины и снижение поддержки со стороны Запада.

Однако эксперты предупреждают о серьезных рисках уже во второй половине 2026 года. Санкции, рост стоимости заимствований и ограниченный доступ к международным рынкам капитала усиливают давление на финансовую систему России. Одновременно растут военные расходы, сокращается фонд национального благосостояния и усиливается дефицит рабочей силы.

Дополнительным ударом стало падение доходов от энергетического сектора. По данным Bloomberg, в 2025 году российские нефтяные компании сократили бурение новых скважин, а доходы от нефти и газа достигли минимального уровня за последние пять лет. Министр финансов Антон Силуанов также признал, что доля этих поступлений в бюджете может резко снизиться уже в 2026 году.

Аналитики ISW считают, что Кремль сознательно затягивает переговоры, рассчитывая добиться уступок до того, как экономические проблемы станут критическими. Стратегия Путина строится на убеждении, что Россия сможет выдержать давление дольше, чем Украина и ее союзники, однако устойчивость этой модели стремительно ослабевает.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины в ближайшее время, поскольку его стратегические цели выходят далеко за пределы захвата территорий. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), основанном на данных западных разведок.



