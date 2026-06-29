На Путіна чекає страшне фіаско від Лукашенка: озвучено гучну заяву про війну в Україні

Попри тиск з боку Кремля, Олександр Лукашенко не поспішає втягувати білоруську армію у повномасштабну війну проти України. Причина полягає не лише у військових ризиках, а й у небезпеці для власної влади. Таку думку висловив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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За словами експерта, білоруські військові суттєво відрізняються від російських за настроями та мотивацією. Він вважає, що армія Білорусі не має бажання брати участь у війні ні проти України, ні проти країн НАТО.

"Росія веде не просто бойові дії, а терор – залякування цивільного населення, вбивства, зґвалтування під час окупації. У білорусів же, попри власний авторитарний режим – вища морально-політична планка. Вони не хочуть ні воювати, ні брати участь у системних злочинах такого масштабу", – зазначив Маломуж.

На його думку, саме тому Лукашенко намагається розширювати міжнародні контакти, підтримуючи діалог із президентом США Дональдом Трампом, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також із представниками окремих європейських держав. Так він прагне зберегти для себе політичний простір для маневру.

Водночас Мінськ продовжує надавати підтримку Росії. Йдеться про використання білоруської території для військової логістики, передачу озброєння й боєприпасів, роботу нафтопереробних підприємств та функціонування інфраструктури зв'язку, яка, за словами експерта, і надалі використовується в інтересах російської армії.

Маломуж також попередив, що Кремль може використати інформаційні провокації для виправдання можливого залучення білоруських військ до війни. За його словами, Росія вже просуває тезу про нібито підготовку Україною нападу на Білорусь, щоб створити формальний привід для ескалації.

"Україні потрібно готуватися до провокацій на кордоні й розвивати саме оперативні контакти з білоруськими військовими та спецслужбами – це найефективніший спосіб запобігти задумам Кремля", – наголосив генерал.

Портал "Коментарі" вже писав, що Запоріжжя продовжує ліквідовувати наслідки чергової масованої атаки російських військ. Напередодні окупанти скинули на місто три керовані авіабомби, які влучили у житловий район. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще 16 осіб отримали поранення, серед них — двоє дітей.