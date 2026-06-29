Cтрашне бомбардування обласного центру: розкрито шокуючі дані про жертв і поранених

Запоріжжя продовжує ліквідовувати наслідки чергової масованої атаки російських військ. Напередодні окупанти скинули на місто три керовані авіабомби, які влучили у житловий район. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще 16 осіб отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Фото: з відкритих джерел

Рятувальники працювали на місцях влучань упродовж усього дня, розбираючи завали зруйнованих будівель у пошуках людей. На жаль, під уламками було виявлено тіла двох загиблих. Одночасно комунальні служби та волонтери допомагають місцевим жителям розчищати територію й рятувати майно, яке вціліло після вибухів.

Попри нічну атаку, російські війська не припинили обстрілів. Уже після опівночі Запоріжжя знову опинилося під ударом керованих авіабомб. Один із боєприпасів влучив у приватний сектор міста, внаслідок чого ще троє цивільних дістали поранення та потребували медичної допомоги.

За словами журналістів, на місці одного з ударів житловий будинок був повністю знищений. Серед руїн його мешканці намагалися відшукати хоча б частину своїх речей, які дивом залишилися неушкодженими.

Місцеві жителі розповідають, що люди власноруч перебирали уламки в надії знайти особисті речі або інформацію про своїх рідних. Пошуково-рятувальна операція тривала багато годин, однак завершилася трагічно.

Одна з мешканок району, Любов Вікторівна, згадує своїх сусідів, які могли перебувати у будинку під час вибуху.

"Бабуся там була Марія і Оля. Ну, я не знаю... До неї часто приходила дочка з молодим чоловіком, навіть діти — чути було їх. Але я не знаю тепер, чи живі вони", — розповіла жінка.

Наразі на місцях ударів продовжують працювати екстрені служби, правоохоронці документують наслідки атаки, а постраждалим надають необхідну допомогу.

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