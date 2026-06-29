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Путина ждет страшное фиаско от Лукашенко: озвучено громкое заявление о войне в Украине

Белорусский режим продолжает содействовать России, обеспечивая транзит войск, передачу вооружения, боеприпасов и использование инфраструктуры.

29 июня 2026, 17:55
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Клименко Елена

Несмотря на давление со стороны Кремля, Александр Лукашенко не спешит вовлекать белорусскую армию в полномасштабную войну против Украины. Причина не только в военных рисках, но и в опасности для собственной власти. Такое мнение высказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Путина ждет страшное фиаско от Лукашенко: озвучено громкое заявление о войне в Украине

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, белорусские военные существенно отличаются от российских по настроениям и мотивации. Он считает, что у армии Беларуси нет желания участвовать в войне ни против Украины, ни против стран НАТО.

"Россия ведет не просто боевые действия, а террор – устрашение гражданского населения, убийства, изнасилование во время оккупации. У белорусов же, несмотря на свой авторитарный режим – высшая морально-политическая планка. Они не хотят ни воевать, ни участвовать в системных преступлениях такого масштаба", – отметил Маломуж.

По его мнению, именно поэтому Лукашенко пытается расширять международные контакты, поддерживая диалог с президентом США Дональдом Трампом, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с представителями отдельных европейских государств. Так он стремится сохранить себе политическое пространство для маневра.

В то же время Минск продолжает оказывать поддержку России. Речь идет об использовании белорусской территории для военной логистики, передаче вооружения и боеприпасов, работе нефтеперерабатывающих предприятий и функционировании инфраструктуры связи, которая, по словам эксперта, продолжает использоваться в интересах российской армии.

Маломуж также предупредил, что Кремль может использовать информационные провокации для оправдания возможного привлечения белорусских войск к войне. По его словам, Россия уже продвигает тезис о якобы подготовке Украиной нападения на Беларусь, чтобы создать формальный повод для эскалации.

"Украине нужно готовиться к провокациям на границе и развивать именно оперативные контакты с белорусскими военными и спецслужбами – это самый эффективный способ предотвратить замыслы Кремля", – подчеркнул генерал.

Портал "Комментарии" уже писал, что Запорожье продолжает ликвидировать последствия очередной массированной атаки российских войск. Накануне оккупанты сбросили на город три управляемых авиабомба, попавших в жилой район. В результате ударов погибли два человека, еще 16 человек получили ранения, среди них — двое детей.



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