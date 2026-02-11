На Путіна чекає новий страшний удар: який "щедрий подарунок" вже готують Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ключем до ослаблення Росії залишається економічний фактор, насамперед стан її нафтової галузі. За його словами, щоб пришвидшити падіння російської економіки, необхідно системно впливати на об’єкти, пов’язані з видобутком і переробкою нафти. Він зауважив, що останнім часом таких ударів не завдають, хоча раніше вони дали відчутний результат.

Аналітик підкреслив, що міжнародний тиск також відіграє важливу роль. Країни, які посилюють контроль за так званим "тіньовим флотом" та відмовляються від закупівлі російської сировини, фактично обмежують фінансові можливості Кремля. Саме доходи від енергоресурсів, за словами експерта, залишаються фундаментом російського бюджету.

"Існує два способи зупинити Російську Федерацію, причому не тільки зупинити, а зупинити її на дуже довго. Це розгром на полі бою, але для цього потрібно готуватися. Друге — це економічний критерій. Ось ми вже два тижні не б'ємо по нафтопереробній галузі. Так, ми за минулий місяць на 19% посадили цю галузь. 50%, росіяни почнуть тампонувати свердловини", — зазначив експерт.

Він додав, що ситуація на світовому ринку складається для РФ несприятливо. Зокрема, експерт звернув увагу на позицію Індії:.

"Нам Індія такий подарунок піднесла шикарний просто, відмовившись від російської нафти, і тепер її нікуди подіти. По 25 долара за барель продавати? Так це нижче за собівартість. Довго не витримає російська економіка, але ми чомусь не використовуємо цей козир у переговорному процесі для тиску на РФ з вимогою", — пояснив Олег Жданов.

Він додав, що поєднання військового та економічного тиску здатне суттєво обмежити ресурси Росії для продовження війни.

