Военный эксперт Олег Жданов считает, что ключом к ослаблению России остается экономический фактор, прежде всего, состояние ее нефтяной отрасли. По его словам, чтобы ускорить падение российской экономики необходимо системно влиять на объекты, связанные с добычей и переработкой нефти. Он отметил, что в последнее время такие удары не наносят, хотя раньше они дали ощутимый результат.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Аналитик подчеркнул, что международное давление также играет немаловажную роль. Страны, которые ужесточают контроль за так называемым "теневым флотом" и отказываются от закупки российского сырья, фактически ограничивают финансовые возможности Кремля. Именно доходы от энергоресурсов, по словам эксперта, остаются фундаментом российского бюджета.

"Существует два способа остановить Российскую Федерацию, причем не только остановить, а остановить ее на очень долго. Это разгром на поле боя, но для этого нужно готовиться. Второе – это экономический критерий. Вот мы уже две недели не бьем по нефтеперерабатывающей отрасли. Да, мы за прошлый месяц на 19% посадили эту отрасль," 50 – отметил эксперт.

Он добавил, что ситуация на мировом рынке складывается для РФ неблагоприятно. В частности, эксперт обратил внимание на позицию Индии.

"Нам Индия такой подарок преподнесла шикарный просто, отказавшись от российской нефти, и теперь ее некуда девать. По 25 доллара за баррель продавать? Так это ниже себестоимости. Долго не выдержит российская экономика, но мы почему-то не используем этот козырь в переговорном процессе для давления на РФ с требованием".

Он добавил, что соединение военного и экономического давления способно существенно ограничить ресурсы России для продолжения войны.

