Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Путіна чекає катастрофа у війні: яку проблему точно не подолає диктатор
commentss НОВИНИ Всі новини

На Путіна чекає катастрофа у війні: яку проблему точно не подолає диктатор

Стан ринку нафти впливає не лише на економіку Росії, а й на її здатність фінансувати війну в Україні

13 лютого 2026, 11:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Економічна ситуація на світовому ринку нафти все сильніше позначається на внутрішніх фінансах Росії та на її здатності підтримувати війну в Україні. Про це в інтерв’ю виданню Главред розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній, підкреслюючи, що нинішні тенденції створюють суттєві проблеми для оборонного бюджету країни-агресорки.

На Путіна чекає катастрофа у війні: яку проблему точно не подолає диктатор

Фото: з відкритих джерел

Як зазначив експерт, перші ознаки кризи вже помітні: Росія змушена скорочувати витрати на виробництво озброєння, а підприємства оборонної галузі країни зіткнулися із затримками та скороченням виплат ще з середини минулого року.

"Ці фактори неодмінно позначаться на оборонному бюджеті РФ, бо коштів дедалі більше бракує", — підкреслив Загородній. 

Він додав, що проблеми РФ помітні і на початку 2026 року: на відміну від першого кварталу 2025-го, коли країна ще частково витримувала тиск завдяки високим цінам на нафту, зараз ситуація значно гірша. Зниження доходів від експорту енергоресурсів серйозно обмежує можливості Кремля фінансувати військові потреби.

Окремо експерт зазначив вплив міжнародного тиску: США вже розпочали заходи проти російського танкерного флоту, який обслуговує Росію, Венесуелу та Іран. Крім того, американські компанії отримали доступ до венесуельської нафти з гарантією збуту, що дозволяє їм інвестувати у цю сферу.

За словами Загороднього, у питанні нафти рішучість США беззаперечна, і вони готові тиснути на інші країни, зокрема Індію, щоб обмежити можливості Росії. Водночас Китай, на відміну від Індії, має власні важелі впливу на США, що формує складну геополітичну картину енергетичної безпеки та економічного тиску.

Як вже писали "Коментарі", щорічна Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбувається на фоні затяжного дипломатичного глухого кута щодо завершення війни Росії проти України. Попри присутність десятків світових лідерів, європейські чиновники налаштовані скептично: швидких проривів у переговорах вони не очікують, передбачаючи радше декларації солідарності та загальні заяви. 



