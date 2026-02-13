На Путіна чекає катастрофа у війні: яку проблему точно не подолає диктатор

Економічна ситуація на світовому ринку нафти все сильніше позначається на внутрішніх фінансах Росії та на її здатності підтримувати війну в Україні. Про це в інтерв’ю виданню Главред розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній, підкреслюючи, що нинішні тенденції створюють суттєві проблеми для оборонного бюджету країни-агресорки.

Як зазначив експерт, перші ознаки кризи вже помітні: Росія змушена скорочувати витрати на виробництво озброєння, а підприємства оборонної галузі країни зіткнулися із затримками та скороченням виплат ще з середини минулого року.

"Ці фактори неодмінно позначаться на оборонному бюджеті РФ, бо коштів дедалі більше бракує", — підкреслив Загородній.

Він додав, що проблеми РФ помітні і на початку 2026 року: на відміну від першого кварталу 2025-го, коли країна ще частково витримувала тиск завдяки високим цінам на нафту, зараз ситуація значно гірша. Зниження доходів від експорту енергоресурсів серйозно обмежує можливості Кремля фінансувати військові потреби.

Окремо експерт зазначив вплив міжнародного тиску: США вже розпочали заходи проти російського танкерного флоту, який обслуговує Росію, Венесуелу та Іран. Крім того, американські компанії отримали доступ до венесуельської нафти з гарантією збуту, що дозволяє їм інвестувати у цю сферу.

За словами Загороднього, у питанні нафти рішучість США беззаперечна, і вони готові тиснути на інші країни, зокрема Індію, щоб обмежити можливості Росії. Водночас Китай, на відміну від Індії, має власні важелі впливу на США, що формує складну геополітичну картину енергетичної безпеки та економічного тиску.

