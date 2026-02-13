Путина ждет катастрофа в войне: какую проблему точно не преодолеет диктатор

Экономическая ситуация на мировом рынке нефти все сильнее сказывается на внутренних финансах России и ее способности поддерживать войну в Украине. Об этом в интервью главред рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний, подчеркивая, что нынешние тенденции создают существенные проблемы для оборонного бюджета страны-агрессорки.

Фото: из открытых источников

Как отметил эксперт, первые признаки кризиса уже заметны: Россия вынуждена сокращать затраты на производство вооружения, а предприятия оборонной отрасли страны столкнулись с задержками и сокращением выплат с середины прошлого года.

"Эти факторы непременно скажутся на оборонном бюджете РФ, потому что средств все больше не хватает", — подчеркнул Загородний.

Он добавил, что проблемы РФ заметны и в начале 2026 года: в отличие от первого квартала 2025 года, когда страна еще частично выдерживала давление благодаря высоким ценам на нефть, сейчас ситуация значительно хуже. Снижение доходов от экспорта энергоресурсов серьезно ограничивает возможности Кремля финансировать военные нужды.

Отдельно эксперт отметил влияние международного давления: США уже начали меры против российского танкерного флота, обслуживающего Россию, Венесуэлу и Иран. Кроме того, американские компании получили доступ к венесуэльской нефти с гарантией сбыта, позволяющей им инвестировать в эту сферу.

По словам Загороднего, в вопросе нефти решительность США бесспорна, и они готовы давить на другие страны, в частности, Индию, чтобы ограничить возможности России. В то же время Китай, в отличие от Индии, имеет свои рычаги влияния на США, что формирует сложную геополитическую картину энергетической безопасности и экономического давления.

Как уже писали "Комментарии", ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит на фоне затяжного дипломатического тупика о завершении войны России против Украины. Несмотря на присутствие десятков мировых лидеров, европейские чиновники настроены скептически: скорых прорывов в переговорах они не ожидают, предполагая скорее декларации солидарности и общие заявления.