Подальша доля України під великим питанням: розкрито вражаючу правду про поразку Києва

Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбувається на фоні затяжного дипломатичного глухого кута щодо завершення війни Росії проти України. Попри присутність десятків світових лідерів, європейські чиновники налаштовані скептично: швидких проривів у переговорах вони не очікують, передбачаючи радше декларації солідарності та загальні заяви, пише Politico.

До готелю Bayerischer Hof у Мюнхені прибудуть ключові політики: президент України Володимир Зеленський, держсекретар США Марко Рубіо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Однак, за словами кількох європейських джерел, реальні результати від особистих зустрічей навряд чи будуть досягнуті.

Одним із головних питань, яке блокує прогрес, залишаються гарантії безпеки для України. Як повідомляють західні джерела, США не планують укладати окрему угоду до того часу, поки не буде досягнуто загального припинення війни між Україною та Росією. В адміністрації Дональда Трампа підкреслюють, що не бажають підписувати документи, які можуть ускладнити подальші переговори. Один високопосадовець США на умовах анонімності зазначив: "Він хоче узгодити та закріпити всі деталі, перш ніж робити остаточний крок".

Найбільшим каменем спотикання залишається територіальне питання. Москва наполягає на повному контролі над Донбасом, включно з районами, які фактично ще залишаються під владою України. Київ ж не готовий поступатися територіями, що залишаються під його контролем, що робить компроміс вкрай складним.

