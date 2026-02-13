logo

Дальнейшая судьба Украины под большим вопросом: раскрыта поразительная правда о поражении Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Дальнейшая судьба Украины под большим вопросом: раскрыта поразительная правда о поражении Киева

Несмотря на усилия администрации Трампа ускорить мирный процесс, ключевыми препятствиями остаются территориальные претензии России и гарантии безопасности

13 февраля 2026, 10:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности этого года проходит на фоне затяжного дипломатического тупика о завершении войны России против Украины. Несмотря на присутствие десятков мировых лидеров, европейские чиновники настроены скептически: скорых прорывов в переговорах они не ожидают, предполагая скорее декларации солидарности и общие заявления, пишет Politico.

Дальнейшая судьба Украины под большим вопросом: раскрыта поразительная правда о поражении Киева

Фото: из открытых источников

В гостиницу Bayerischer Hof в Мюнхене прибудут ключевые политики: президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Марко Рубио, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако, по словам нескольких европейских источников, реальные результаты от личных встреч вряд ли будут достигнуты.

Одним из главных вопросов, блокирующих прогресс, остаются гарантии безопасности для Украины. Как сообщают западные источники, США не планируют заключать отдельное соглашение до тех пор, пока не будет достигнуто общее прекращение войны между Украиной и Россией. В администрации Дональда Трампа подчеркивают, что не желают подписывать документы, которые могут осложнить дальнейшие переговоры. Один высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности отметил: "Он хочет согласовать и закрепить все детали, прежде чем делать окончательный шаг".

Крупнейшим камнем преткновения остается территориальный вопрос. Москва настаивает на полном контроле над Донбассом, включая районы, которые фактически еще остаются под властью Украины. Киев же не готов уступать остающиеся под его контролем территории, что делает компромисс крайне сложным.

Как уже писали "Комментарии", вечером 12 февраля российские войска произвели обстрел жилого сектора в Краматорске Донецкой области, направив удары непосредственно по частному дому, где проживала семья из пяти человек. В результате атаки погибли трое детей.



