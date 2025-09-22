logo_ukra

На Путіна чекає фатальне повторення долі СРСР: озвучено інтригуючий прогноз

Для збереження державності РФ необхідно відмовитися від важливих стратегічних ресурсів або амбіцій.

22 вересня 2025, 13:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сучасна Росія перебуває у значно гіршому економічному стані, ніж Радянський Союз перед розпадом, при цьому вже кілька років веде повномасштабну війну проти України, заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

На Путіна чекає фатальне повторення долі СРСР: озвучено інтригуючий прогноз

Фото: з відкритих джерел

За його словами, СРСР, незважаючи на свою економічну міць, не витримав удару у вигляді різкого падіння цін на енергоносії — і саме це стало вирішальним чинником його розпаду. А Росія нині має ще слабші позиції, бо одночасно воює та живе під санкційним тиском.

"Вона мусить відмовитися від чогось великого і серйозного, щоби бодай отримати шанс на виживання: або відмовитися від війни (чого Кремль зробити не може), або відмовитися фінансувати інші статті бюджетних видатків (це означатиме колапс і для російських громадян, і для російських підприємств). Такий діагноз сьогодні можна поставити російській економіці", – зазначив Новак. 

Він також наголосив, що СРСР був значно потужнішим за сучасну РФ:

"Радянська економіка – це, по суті, була Росія в хорошому стані, а також ще 14 республік, в тому числі таких великих як Україна, Казахстан і Білорусь, які становили великі частки радянської економіки. У сучасної Росії такого немає", – пояснив економіст. 

Крім того, за словами Новака, тодішнє керівництво Радянського Союзу не залежало від долара настільки, як сьогоднішня Москва. Радянська система практично не була прив’язана до валютних резервів у західних банках, на відміну від РФ. 

"Тож навіть такий Радянський Союз – потужний і міцний, який твердо стояв на ногах, де КДБ контролював всіх і вся – розвалився з економічних причин. Адже ніхто на Радянський Союз не нападав. У 1990-1991 роках, після виходу з Афганістану, Союз уже не вів жодну війну", – підкреслив він. 

Новак звернув увагу на те, що Росія зараз витрачає до половини свого бюджету на війну, при цьому перебуває під жорстким санкційним тиском і фактично втратила нормальні економічні зв’язки з рештою світу — навіть з формальними союзниками.

"Росія майже повністю ізольована від зовнішнього світу санкціями. З нею ніхто не хоче продовжувати економічну співпрацю, навіть політичні союзники Китай та Індія, з лідерами яких Путін нещодавно обнімався в Пекіні. Обійми обіймами, але грошей йому не дають", – додав він. 

Також експерт наголосив, що Україна завдає Росії нищівних втрат не лише на полі бою, а й в економічному плані:

"Санкції ЗСУ набагато ефективніші, ніж усі 18 пакетів санкцій ЄС разом", – резюмував Новак. 

Як вже писали "Коментарі", Кремль, ймовірно, використовує генерала Лапіна як "цапа-відбувайла", намагаючись покарати вищих посадовців за провал у захисті Курської області під час наступу ЗСУ у серпні 2024 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).



