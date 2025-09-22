На Путіна чекає фатальне повторення долі СРСР: озвучено інтригуючий прогноз

Сучасна Росія перебуває у значно гіршому економічному стані, ніж Радянський Союз перед розпадом, при цьому вже кілька років веде повномасштабну війну проти України, заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, СРСР, незважаючи на свою економічну міць, не витримав удару у вигляді різкого падіння цін на енергоносії — і саме це стало вирішальним чинником його розпаду. А Росія нині має ще слабші позиції, бо одночасно воює та живе під санкційним тиском.

"Вона мусить відмовитися від чогось великого і серйозного, щоби бодай отримати шанс на виживання: або відмовитися від війни (чого Кремль зробити не може), або відмовитися фінансувати інші статті бюджетних видатків (це означатиме колапс і для російських громадян, і для російських підприємств). Такий діагноз сьогодні можна поставити російській економіці", – зазначив Новак.

Він також наголосив, що СРСР був значно потужнішим за сучасну РФ:

"Радянська економіка – це, по суті, була Росія в хорошому стані, а також ще 14 республік, в тому числі таких великих як Україна, Казахстан і Білорусь, які становили великі частки радянської економіки. У сучасної Росії такого немає", – пояснив економіст.

Крім того, за словами Новака, тодішнє керівництво Радянського Союзу не залежало від долара настільки, як сьогоднішня Москва. Радянська система практично не була прив’язана до валютних резервів у західних банках, на відміну від РФ.

"Тож навіть такий Радянський Союз – потужний і міцний, який твердо стояв на ногах, де КДБ контролював всіх і вся – розвалився з економічних причин. Адже ніхто на Радянський Союз не нападав. У 1990-1991 роках, після виходу з Афганістану, Союз уже не вів жодну війну", – підкреслив він.

Новак звернув увагу на те, що Росія зараз витрачає до половини свого бюджету на війну, при цьому перебуває під жорстким санкційним тиском і фактично втратила нормальні економічні зв’язки з рештою світу — навіть з формальними союзниками.

"Росія майже повністю ізольована від зовнішнього світу санкціями. З нею ніхто не хоче продовжувати економічну співпрацю, навіть політичні союзники Китай та Індія, з лідерами яких Путін нещодавно обнімався в Пекіні. Обійми обіймами, але грошей йому не дають", – додав він.

Також експерт наголосив, що Україна завдає Росії нищівних втрат не лише на полі бою, а й в економічному плані:

"Санкції ЗСУ набагато ефективніші, ніж усі 18 пакетів санкцій ЄС разом", – резюмував Новак.

