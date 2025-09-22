Путина ждет роковое повторение судьбы СССР: озвучен интригующий прогноз

Современная Россия находится в гораздо худшем экономическом состоянии, чем Советский Союз перед распадом, при этом уже несколько лет ведет полномасштабную войну против Украины, заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Фото: из открытых источников

По его словам, СССР, несмотря на свою экономическую мощь, не выдержал удара в виде резкого падения цен на энергоносители, и именно это стало решающим фактором его распада. А у России сейчас еще более слабые позиции, потому что одновременно воюет и живет под санкционным давлением.

"Она должна отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы хоть получить шанс на выживание: либо отказаться от войны (чего Кремль сделать не может), либо отказаться финансировать другие статьи бюджетных расходов (это будет означать коллапс и для российских граждан, и для российских предприятий). Такой диагноз сегодня можно поставить российской экономике", — отметили в пресс-службе.

Он также подчеркнул, что СССР был значительно мощнее современной РФ:

"Советская экономика – это, в сущности, была Россия в хорошем состоянии, а также еще 14 республик, в том числе таких крупных как Украина, Казахстан и Беларусь, которые составляли большие доли советской экономики. В современной России такого нет", – пояснил экономист.

Кроме того, по словам Новака, тогдашнее руководство Советского Союза не зависело от доллара так, как сегодняшняя Москва. Советская система практически не была привязана к валютным резервам в западных банках, в отличие от РФ.

"Так что даже такой Советский Союз – мощный и крепкий, который твердо стоял на ногах, где КГБ контролировал всех и вся – развалился по экономическим причинам. Ведь никто на Советский Союз не нападал. В 1990-1991 годах, после выхода из Афганистана, Союз уже не вел ни одной войны."

Новак обратил внимание, что Россия сейчас тратит до половины своего бюджета на войну, при этом находится под жестким санкционным давлением и фактически потеряла нормальные экономические связи с остальным миром — даже с формальными союзниками.

"Россия почти полностью изолирована от внешнего мира санкциями. С ней никто не хочет продолжать экономическое сотрудничество, даже политические союзники Китай и Индия, с лидерами которых Путин недавно обнимался в Пекине. Объятия объятиями, но денег ему не дают", – добавил он.

Также эксперт подчеркнул, что Украина наносит России сокрушительные потери не только на поле боя, но и в экономическом плане:

"Санкции ВСУ гораздо эффективнее, чем все 18 пакетов санкций ЕС вместе", – резюмировал Новак.

