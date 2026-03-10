На початку 2026 року ситуація для росіян стала кардинально іншою: де РФ не може втримати позицій

Російська армія на півдні України опинилася у значно складнішій ситуації, ніж на початку 2026 року. Контратаки українських сил зірвали підготовку ворога до масштабного наступу, який у Кремлі розраховували провести влітку. Про це йдеться у звіті аналітиків Інститут вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінками експертів, українські військові змогли стримати російські сили на напрямках Гуляйполе та Олександрівка, фактично "зв’язавши" значні сили противника і не давши їм розвинути наступ.

Додатковим фактором, який ускладнив ситуацію для РФ, стали проблеми з управлінням військами та зв’язком після блокування системи Starlink 1 лютого. Російському командуванню довелося терміново перебудовувати систему комунікацій та управління підрозділами.

Водночас українські контратаки завадили росіянам укріпити позиції, яких їм вдалося досягти восени 2025 року. Аналітики зазначають, що значною мірою це стало можливим через помилки самої російської армії.

Зокрема, російські війська активно використовували тактику інфільтрації — невеликі піхотні групи проникали в тил українських позицій і намагалися закріпитися на новій лінії фронту. Однак після таких проривів командування РФ не забезпечило належного укріплення зайнятих позицій.

Замість консолідації сил російські підрозділи намагалися продовжувати наступ, що зробило їх уразливими для українських контратак.

У результаті ЗСУ змогли вибити ворога з частини позицій і позбавити російське командування вигідних стартових рубежів, які планували використати для майбутнього наступу.

За оцінкою ISW, стратегічною метою російських військ на півдні залишається вихід до Запоріжжя. Проте аналітики називають ці плани малореалістичними з огляду на нинішню ситуацію на полі бою.

