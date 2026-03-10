logo

В начале 2026 года ситуация для россиян стала кардинально иной: где РФ не может удержать позиции
commentss НОВОСТИ Все новости

В начале 2026 года ситуация для россиян стала кардинально иной: где РФ не может удержать позиции

Аналитики ISW рассказали, что контратаки Украины лишили армию РФ плацдармов для летнего рывка в Запорожье

10 марта 2026, 16:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская армия на юге Украины оказалась в более сложной ситуации, чем в начале 2026 года. Контратаки украинских сил сорвали подготовку врага к масштабному наступлению, которое в Кремле рассчитывали провести летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В начале 2026 года ситуация для россиян стала кардинально иной: где РФ не может удержать позиции

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценкам экспертов, украинские военные смогли сдержать российские силы по направлениям Гуляйполе и Александровка, фактически "связав" значительные силы противника и не дав им развить наступление.

Дополнительным фактором, усложнившим ситуацию для РФ, стали проблемы с управлением войсками и связью после блокировки системы Starlink 1 февраля. Русскому командованию пришлось срочно перестраивать систему коммуникаций и управления подразделениями.

В то же время, украинские контратаки помешали россиянам укрепить позиции, которых им удалось достичь осенью 2025 года. Аналитики отмечают, что в значительной степени это стало возможным из-за ошибок самой российской армии.

В частности, российские войска активно использовали тактику инфильтрации – небольшие пехотные группы проникали в тыл украинских позиций и пытались закрепиться на новой линии фронта. Однако после таких прорывов командование РФ не обеспечило должного укрепления занятых позиций.

Вместо консолидации сил российские подразделения пытались продолжать наступление, что сделало их уязвимыми для украинских контратак.

В результате ВСУ смогли выбить врага с части позиций и лишить российское командование выгодных стартовых рубежей, которые планировали использовать для будущего наступления.

По оценке ISW, стратегической целью российских войск на юге остается выход в Запорожье. Однако аналитики называют эти планы малореалистичными, учитывая нынешнюю ситуацию на поле боя.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-9-2026/
