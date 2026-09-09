На перемир'ї можна ставити хрест: озчвучено тривожний прогноз про несподіваний задум Путіна

Розраховувати на масштабну деескалацію війни вже цієї зими поки не варто. Росія не демонструє готовності до такого сценарію, а за певних обставин Кремль може, навпаки, зробити ставку на посилення тиску. Про це заявив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

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За його словами, сценарій поступового зниження інтенсивності бойових дій теоретично можливий, однак зараз немає достатніх ознак того, що Москва готова рухатися саме цим шляхом.

"Я скептично ставлюся до того, що ми підемо за цим сценарієм. Не бачу ані з боку Росії готовності до подібного сценарію, ані з боку Китаю потреби зараз іти на нього", — зазначив Саакян.

Політолог припускає, що найближчим часом ризик може полягати не лише у продовженні війни проти України. Москва здатна вдатися до гібридних провокацій проти європейських держав, зокрема у Балтійському регіоні. На думку експерта, така поведінка Росії може бути вигідною й Китаю, оскільки відволікатиме увагу Заходу від Тайваню.

Щодо можливості зимового перемир’я Саакян налаштований скептично. Ситуація, за його оцінкою, може змінитися лише за умови серйозного погіршення становища Росії восени.

"Якщо під тиском внутрішніх обставин і зовнішніх неуспіхів Путіну доведеться щось фіксувати, то він скоріше піде на секторальне перемир'я, ніж на завершення війни", — наголосив політолог.

Паралельно Росія може посилити набір людей до армії. Однак провести необхідне Кремлю поповнення повністю приховано, за словами Саакяна, буде дедалі складніше. Тому влада РФ може поєднати фінансові стимули із жорсткішими методами примусу.

"Я не думаю, що вони підуть на відкриту мобілізацію, але і приховану або часткову її вже не вдасться. Це буде гібрид, щось поміж, коли ніби мобілізації нема, але при цьому посиляться репресивні методи", — пояснив Саакян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану російську атаку та заявив про недостатню реакцію міжнародної спільноти на удари РФ.