На перемирии можно ставить крест: оглушен тревожный прогноз о неожиданном замысле Путина

Рассчитывать на масштабную деэскалацию войны уже этой зимой пока не стоит. Россия не демонстрирует готовность к такому сценарию, а при определенных обстоятельствах Кремль может, наоборот, сделать ставку на усиление давления. Об этом заявил политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян.

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По его словам, сценарий постепенного снижения интенсивности боевых действий теоретически возможен, однако сейчас нет достаточных признаков того, что Москва готова двигаться по этому пути.

"Я скептически отношусь к тому, что мы пойдем по этому сценарию. Не вижу ни со стороны России готовности к подобному сценарию, ни со стороны Китая нужды сейчас идти на него", — отметил Саакян.

Политолог предполагает, что в ближайшее время риск может заключаться не только в продолжении войны против Украины. Москва способна прибегнуть к гибридным провокациям против европейских государств, в частности в Балтийском регионе. По мнению эксперта, такое поведение России может быть выгодно и Китаю, поскольку будет отвлекать внимание Запада от Тайваня.

О возможности зимнего перемирия Саакян настроен скептически. Ситуация, по его оценке, может измениться только при серьезном ухудшении положения России осенью.

"Если под давлением внутренних обстоятельств и внешних неуспехов Путину придется что-то фиксировать, то он скорее пойдет на секторальное перемирие, чем в завершение войны", — подчеркнул политолог.

Параллельно Россия может усилить набор людей в армию. Однако провести необходимое Кремлю пополнение полностью скрыто, по словам Саакяна, будет все сложнее. Поэтому власти РФ могут соединить финансовые стимулы с более жесткими методами принуждения.

"Я не думаю, что они пойдут на открытую мобилизацию, но и скрытую или частичную ее уже не удастся. Это будет гибрид, что-нибудь между, когда мобилизации нет, но при этом усилятся репрессивные методы", — пояснил Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную российскую атаку и заявил о недостаточной реакции международного сообщества на удары РФ.