На передок відправляють жебраків: російські командири вигадали, як заробляти на війні в Україні

Все більш поширена практика серед військових РФ, коли ті платять командирам, щоб не воювати, а перебувати у безпечних місцях. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Партизанський рух із посиланням на свого агента у 247 десантно-штурмовому полку повідомляє, що у підрозділі сформовано групу військовослужбовців, які щомісяця передають командиру по 50 тисяч рублів (приблизно 26 тисяч гривень) готівкою.

За цю суму їх не відправляють на передову, залишають під час штабу або оформляють на фіктивні внутрішні завдання, але при цьому в документах ставлять позначку "на бойових". Так бійці отримують повний комплект виплат, статусів та надбавок, хоча на "нулі" ніколи не перебувають.

Зазначається, для тих, хто не платить, стверджують в "Атеш", все відбувається протилежним чином: їх відправляють у штурм у будь-якому стані – із травмами, після контузій, без відпочинку та без ротацій.

"Командири прямо кажуть: "Заплатив — залишаєшся, не заплатив — воюєш". На тлі втрат це сприймається як покупка права не померти", — йдеться у замітці партизанського руху.

Як стало відомо агентам "Атеш", усередині підрозділу бійців на "особливому статусі" видно відразу: вони сплять у приміщенні, їдять окремо, їхні імена є у бойових відомостях, хоча на позиції їх ніхто не бачив.

"Цей обман створює ненависть та відчуження, руйнує дисципліну та повністю вбиває довіру до командування. Люди ризикують життям, а паралельно хтось просто платить і живе спокійно", — констатують у "Атеші".

Також видання "Коментарі" повідомляло — агенти партизанського руху "АТЕШ" серед офіцерів угруповання військ "Центр" повідомляють, що Генштаб ЗС РФ перебуває під серйозним тиском з боку вищого політичного керівництва Росії. Приводом цієї лихоманки стала нездатність Герасимова забезпечити виконання ключових стратегічних завдань – взяття у раніше поставлені терміни Куп'янської і Покровсько-Мирноградської агломерації.



