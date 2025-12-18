На передок отправляют нищих: российские командиры придумали, как зарабатывать на войне в Украине

Все более распространенная практика среди военных РФ, когда те платят командирам, чтобы не воевать, а находиться в относительно безопасных местах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Партизанское движение со ссылкой на своего агента в 247 десантно-штурмовом полку сообщает, что в подразделении сформирована группа военнослужащих, которые ежемесячно передают командиру по 50 тысяч рублей (примерно 26 тысяч гривен) наличными.

За эту сумму их не отправляют на передовую, оставляют при штабе или оформляют на фиктивные внутренние задания, но при этом в документах ставят отметку "на боевых". Так бойцы получают полный комплект выплат, статусов и надбавок, хотя на "нуле" никогда не находятся.

Отмечается, для тех, кто не платит, утверждают в "Атеш", все происходит противоположным образом: их отправляют в штурм в любом состоянии – с травмами, после контузий, без отдыха и без ротаций.

"Командиры прямо говорят: "Заплатил – остаешься, не заплатил – воюешь". На фоне потерь это воспринимается как покупка права не умереть", — говорится в заметке партизанского движения.

Как стало известно агентам "Атеш", внутри подразделения бойцов на "особом статусе" видно сразу: они спят в помещении, едят отдельно, их имена есть в боевых ведомостях, хотя на позиции их никто не видел.

"Этот обман создает ненависть и отчуждение, разрушает дисциплину и полностью убивает доверие к командованию. Люди рискуют жизнью, а параллельно кто-то просто платит и живет спокойно", — констатируют в "Атеш".

