В Кремле разносят Герасимова и Генштаб РФ из-за проваленных "дедлайнов" в Купянске и Покровске - АТЕШ
НОВОСТИ

В Кремле разносят Герасимова и Генштаб РФ из-за проваленных "дедлайнов" в Купянске и Покровске - АТЕШ

Россияне пытаются подогнать ситуацию на фронте под свои доклады

15 декабря 2025, 13:07
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Агенты партизанского движения "АТЕШ" среди офицеров группировки войск "Центр" сообщают, что Генштаб ВС РФ находится под серьезным давлением со стороны высшего политического руководства России. Поводом для этой лихорадки стала неспособность Герасимова обеспечить выполнение ключевых стратегических задач — взятие в ранее поставленные сроки Купянской и Покровско-Мирноградской агломерации.

"Офицеры, возвращающиеся из командировок в Генштаб, сообщают, что в кабинетах главного органа военного управления РФ царит хаос: генералы открыто обсуждают жесткий разнос, который им устроили "с самого верха".

Военно-политическое руководство РФ, вероятно, прекрасно понимает реальную обстановку на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы давно увлеченных украинских населенных пунктах. Пытаясь подогнать ситуацию на поле боя под свои доклады и заявления политиков, командование Генштаба, под сильным давлением, бросает в атаки огромные волны своих солдат, игнорируя рекордные в последнее время потери", – заявили в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупантам не удалось закрепиться и взять Купянск – из-за усложненной логистики и, в первую очередь, благодаря работе Сил обороны Украины. Об этом заявил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.

"Впрочем, угроза остается. Враг может сконцентрировать усилия на Бурлуковском районе. Чтобы объединить группировки Двуречной и Волчанском. Спасибо подразделениям, которые принимали участие!" – подчеркнул военный.                                                                                                              



