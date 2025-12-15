Агенти партизанського руху "АТЕШ" з-поміж офіцерів угруповання військ "Центр" повідомляють, що Генштаб ЗС РФ перебуває під серйозним тиском з боку вищого політичного керівництва Росії. Приводом цієї лихоманки стала нездатність Герасимова забезпечити виконання ключових стратегічних завдань — взяття у раніше поставлені терміни Куп'янська і Покровсько-Мирноградської агломерації.

У Кремлі розносять Герасимова і Генштаб РФ через провалені "дедлайни" у Куп'янську і Покровську - АТЕШ

"Офіцери, які повертаються з відряджень до Генштабу, повідомляють, що в кабінетах головного органу військового управління РФ панує хаос: генерали відкрито обговорюють жорстке рознесення, яке їм влаштували "з самого верху".

Військово-політичне керівництво РФ, ймовірно, чудово розуміє реальну обстановку на фронті, незважаючи на публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти. Намагаючись підігнати ситуацію на полі бою під свої доповіді та заяви політиків, командування Генштабу, яке під сильним тиском, кидає в атаки величезні хвилі своїх солдатів, ігноруючи рекордні останнім часом втрати", – заявили в "АТЕШ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупантам не вдалося закріпитися та взяти Куп’янськ – через ускладнену логістику і, в першу чергу, завдяки роботі Сил оборони України. Про це заявив засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

"Втім загроза залишається. Ворог може сконцентрувати зусилля на Бурлуківський район. Щоб обʼєднати угруповання Дворічної та Вовчанська. Дякую підрозділам, які приймали участь!" – наголосив військовий.