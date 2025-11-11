На окупованій Луганщині з дітей роблять наркокур’єрів – ЦНС повідомляє про “кришування” з боку окупаційного МВС

На тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти перетворили підлітків на учасників наркоторгівлі. Як повідомляє Центр національного спротиву, наркосхеми в регіоні працюють під “дахом” місцевих силовиків. Підлітків вербують через Telegram-канали, обіцяючи “швидкий заробіток”, і використовують їх як кур’єрів для розповсюдження наркотиків. Частину прибутку організатори віддають окупаційним адміністраціям, які фактично легалізували тіньовий бізнес.

Окупанти на Луганщині використовують підлітків як наркокур’єрів

За даними ЦНС, окупаційна влада цілеспрямовано закриває очі на зростання наркозлочинності. У Луганську місцевим “правоохоронцям” нібито дали негласну вказівку не затримувати неповнолітніх закладчиків, адже більшість із них працюють на мережі, пов’язані з “МВС ЛНР”. Освітня система у регіоні зруйнована, робочих місць немає, а замість нормального виховання дітям нав’язують пропаганду і втягнення у злочинну діяльність.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, щоу Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі (ДонВОКУ) спалахнув скандал – до навчального закладу прийшла група російських військових із 51-ї гвардійської армії РФ. Вони перевіряли документи курсантів, змушували підписувати контракти ще до завершення навчання та погрожували тим, хто відмовлявся, відправкою на фронт. Атмосфера в училищі дуже напружена – викладачі вже попередили, що курсантів можуть мобілізувати просто з зайняти і порадили самостійно докупити форму, шоломи та аптечки. Окупанти повідомили, що в разі мобілізації цих дітей відправлять відразу на штурм.