На временно оккупированной Луганской области российские оккупанты превратили подростков в участников наркоторговли. Как сообщает Центр национального сопротивления, наркосхемы в регионе работают под "крышей" местных силовиков. Подростков вербуют через Telegram-каналы, обещая "быстрый заработок", и используют их в качестве курьеров для распространения наркотиков. Часть прибыли организаторы отдают оккупационным администрациям, фактически легализовавшим теневой бизнес.

Оккупанты на Луганщине используют подростков в качестве наркокурьеров

По данным ЦНС, оккупационные власти целенаправленно закрывают глаза на рост наркопреступности. В Луганске местным правоохранителям якобы дали негласное указание не задерживать несовершеннолетних закладчиков, ведь большинство из них работают на сети, связанные с МВД ЛНР. Образовательная система в регионе разрушена, рабочих мест нет, а вместо нормального воспитания детям навязывают пропаганду и вовлечение в преступную деятельность.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Донецком высшем общевойсковом командном училище (ДонВОКУ) разразился скандал – в учебное заведение пришла группа российских военных из 51-й гвардейской армии РФ. Они проверяли документы курсантов, заставляли подписывать контракты еще до завершения учебы и угрожали отказывающимся отправкой на фронт. Атмосфера в училище очень напряженная – преподаватели уже предупредили, что курсантов могут мобилизовать прямо из занять и посоветовали самостоятельно докупить форму, шлемы и аптечки. оккупанты сообщили, что в случае мобилизации этих детей отправят сразу на штурм.