logo

BTC/USD

105227

ETH/USD

3569.48

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На оккупированной Луганщине из детей делают наркокурьеров - ЦНС сообщает о "крыше" со стороны оккупационного МВД
commentss НОВОСТИ Все новости

На оккупированной Луганщине из детей делают наркокурьеров - ЦНС сообщает о "крыше" со стороны оккупационного МВД

По данным Центра национального сопротивления, наркобизнес в Луганской области действует под контролем оккупационных силовиков, вербующих детей через Telegram.

11 ноября 2025, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

На временно оккупированной Луганской области российские оккупанты превратили подростков в участников наркоторговли. Как сообщает Центр национального сопротивления, наркосхемы в регионе работают под "крышей" местных силовиков. Подростков вербуют через Telegram-каналы, обещая "быстрый заработок", и используют их в качестве курьеров для распространения наркотиков. Часть прибыли организаторы отдают оккупационным администрациям, фактически легализовавшим теневой бизнес.

На оккупированной Луганщине из детей делают наркокурьеров - ЦНС сообщает о "крыше" со стороны оккупационного МВД

Оккупанты на Луганщине используют подростков в качестве наркокурьеров

По данным ЦНС, оккупационные власти целенаправленно закрывают глаза на рост наркопреступности. В Луганске местным правоохранителям якобы дали негласное указание не задерживать несовершеннолетних закладчиков, ведь большинство из них работают на сети, связанные с МВД ЛНР. Образовательная система в регионе разрушена, рабочих мест нет, а вместо нормального воспитания детям навязывают пропаганду и вовлечение в преступную деятельность.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Донецком высшем общевойсковом командном училище (ДонВОКУ) разразился скандал – в учебное заведение пришла группа российских военных из 51-й гвардейской армии РФ. Они проверяли документы курсантов, заставляли подписывать контракты еще до завершения учебы и угрожали отказывающимся отправкой на фронт. Атмосфера в училище очень напряженная – преподаватели уже предупредили, что курсантов могут мобилизовать прямо из занять и посоветовали самостоятельно докупить форму, шлемы и аптечки. оккупанты сообщили, что в случае мобилизации этих детей отправят сразу на штурм.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости