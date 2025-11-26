На тимчасово окупованій Луганщині шахти опинилися на межі зупинки — грошей немає навіть на базове утримання виробництва. Компанії, що контролюють захоплені вугільні підприємства, звернулися до російського уряду з терміновим попередженням: без фінансової ін’єкції у 40 млрд рублів (понад пів мільярда доларів) видобуток стане неможливим. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Покинуті шахти на окупованій Луганщині — символ того, як «відродження Донбасу» перетворилося на повний колапс.

Москва замість обіцяної підтримки розглядає інший варіант — закриття шахт і закупівлю вугілля в Кузбасі. Тобто кремль фактично готовий "добити" залишки економіки регіону, який він же й зруйнував окупацією.

Ще кілька років тому російські гауляйтери розповідали мешканцям казки про "відродження вугільних міст Донбасу". Реальність виявилася протилежною: більшість шахт після окупації були законсервовані або знищені, тисячі шахтарів залишилися без роботи, а дев’ять із п’ятнадцяти об’єктів уже офіційно визнані нерентабельними.

Проблеми настільки великі, що навіть у самій РФ галузь тріщить по швах — три чверті вугільних компаній працюють у збитки, незважаючи на гучні обіцянки путіна "забезпечити підтримку".

Ситуація на Луганщині стає черговим доказом справжньої суті "русского міра": замість розвитку — занепад, замість робочих місць — банкрутство, замість майбутнього — тотальна залежність і руїна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що селах на тимчасово окупованих територіях рф запускає хвилю тиску, змушуючи місцевих жителів йти працювати педагогами, навіть якщо вони ніколи не мали стосунку до освіти.