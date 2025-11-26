logo_ukra

BTC/USD

87027

ETH/USD

2929.02

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На окупованій Луганщині можуть масово закрити шахти: РФ відмовляється фінансувати «відродження Донбасу»
commentss НОВИНИ Всі новини

На окупованій Луганщині можуть масово закрити шахти: РФ відмовляється фінансувати «відродження Донбасу»

Місцеві підприємства просять 40 млрд рублів, але Кремль думає не про підтримку, а про ліквідацію галузі.

26 листопада 2025, 13:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На тимчасово окупованій Луганщині шахти опинилися на межі зупинки — грошей немає навіть на базове утримання виробництва. Компанії, що контролюють захоплені вугільні підприємства, звернулися до російського уряду з терміновим попередженням: без фінансової ін’єкції у 40 млрд рублів (понад пів мільярда доларів) видобуток стане неможливим. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На окупованій Луганщині можуть масово закрити шахти: РФ відмовляється фінансувати «відродження Донбасу»

Покинуті шахти на окупованій Луганщині — символ того, як «відродження Донбасу» перетворилося на повний колапс.

Москва замість обіцяної підтримки розглядає інший варіант — закриття шахт і закупівлю вугілля в Кузбасі. Тобто кремль фактично готовий "добити" залишки економіки регіону, який він же й зруйнував окупацією.

На окупованій Луганщині можуть масово закрити шахти: РФ відмовляється фінансувати «відродження Донбасу» - фото 2

Ще кілька років тому російські гауляйтери розповідали мешканцям казки про "відродження вугільних міст Донбасу". Реальність виявилася протилежною: більшість шахт після окупації були законсервовані або знищені, тисячі шахтарів залишилися без роботи, а дев’ять із п’ятнадцяти об’єктів уже офіційно визнані нерентабельними.

Проблеми настільки великі, що навіть у самій РФ галузь тріщить по швах — три чверті вугільних компаній працюють у збитки, незважаючи на гучні обіцянки путіна "забезпечити підтримку".

Ситуація на Луганщині стає черговим доказом справжньої суті "русского міра": замість розвитку — занепад, замість робочих місць — банкрутство, замість майбутнього — тотальна залежність і руїна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що селах на тимчасово окупованих територіях рф запускає хвилю тиску, змушуючи місцевих жителів йти працювати педагогами, навіть якщо вони ніколи не мали стосунку до освіти.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини