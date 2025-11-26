logo

На оккупированной Луганской области могут массово закрыть шахты: РФ отказывается финансировать «возрождение Донбасса»
commentss НОВОСТИ Все новости

На оккупированной Луганской области могут массово закрыть шахты: РФ отказывается финансировать «возрождение Донбасса»

Местные предприятия просят 40 млрд. рублей, но Кремль думает не о поддержке, а о ликвидации отрасли.

26 ноября 2025, 13:49
Автор:
avatar

Проніна Анна

На временно оккупированной Луганской области шахты оказались на грани остановки — денег нет даже на базовое содержание производства. Компании, контролирующие захваченные угольные предприятия, обратились к российскому правительству со срочным предупреждением: без финансовой инъекции в 40 млрд рублей (более полумиллиарда долларов) добыча станет невозможной. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

На оккупированной Луганской области могут массово закрыть шахты: РФ отказывается финансировать «возрождение Донбасса»

Заброшенные шахты на оккупированной Луганщине — реальный итог обещанного «возрождения Донбасса».

Москва вместо обещанной поддержки рассматривает другой вариант – закрытие шахт и закупку угля в Кузбассе. То есть кремль фактически готов "добить" остатки экономики региона, который он и разрушил оккупацией.

На оккупированной Луганской области могут массово закрыть шахты: РФ отказывается финансировать «возрождение Донбасса» - фото 2

Еще несколько лет назад русские гауляйтеры рассказывали жителям сказки о "возрождении угольных городов Донбасса". Реальность оказалась противоположной: большинство шахт после оккупации было законсервировано или уничтожено, тысячи шахтеров остались без работы, а девять из пятнадцати объектов уже официально признаны нерентабельными.

Проблемы настолько велики, что даже в самой РФ отрасль трещит по швам — три четверти угольных компаний работают в убыток, несмотря на громкие обещания путина "обеспечить поддержку".

Ситуация в Луганской области становится очередным доказательством подлинной сущности "русского мира": вместо развития — упадок, вместо рабочих мест — банкротство, вместо будущего — тотальная зависимость и руина.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в селах на временно оккупированных территориях РФ запускает волну давления, заставляя местных жителей идти работать педагогами, даже если они никогда не имели отношения к образованию.



Теги:

