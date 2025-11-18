logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На окупованій Херсонщині фіксують нову хвилю викрадень чоловіків для примусової мобілізації
commentss НОВИНИ Всі новини

На окупованій Херсонщині фіксують нову хвилю викрадень чоловіків для примусової мобілізації

Російські силовики забирають місцевих під час «перевірок» і тиском змушують підписувати контракти зі ЗС РФ.

18 листопада 2025, 10:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

На тимчасово окупованій Херсонщині знову активізувалися викрадення місцевих чоловіків. Як повідомляє рух опору "Жовта стрічка", інформатори ініціативи "Анти Z" фіксують нові випадки насильницьких зникнень у Каланчаку, Скадовську та районі Новотроїцького.

На окупованій Херсонщині фіксують нову хвилю викрадень чоловіків для примусової мобілізації

Росіяни продовжують викрадати чоловіків з окупованих територій - що вони з ними роблять

За їхніми даними, російські силовики під час чергових "перевірок" затримують чоловіків і під тиском змушують їх підписувати контракти зі зс рф. Йдеться як про фізичний тиск, так і про психологічний шантаж.

Окупанти відкрито погрожують місцевим, що без "служби" їхні родини не матимуть нормальних умов життя.

Використовуються такі методи:
– обіцянки створити проблеми з роботою;
– тиск через оформлення документів;
– погрози "безпеці" сімей;
– залякування можливими переслідуваннями.

Рух опору наголошує: такі дії — це черговий доказ того, що російська окупаційна адміністрація системно застосовує примус, намагаючись силою компенсувати втрати на фронті та придушити будь-які прояви українського спротиву.

Випадки викрадень продовжфують множитися, а ситуація в регіоні залишається критично напруженою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Російські окупаційні сили розпочали формування першої групи резервістів на тимчасово захопленій території Луганської області в межах нового етапу примусової мобілізації. Російське міністерство оборони заздалегідь запевняло мобілізованих, що їх нібито планують залучати лише для охорони об’єктів інфраструктури на окупованих територіях. Однак насправді одразу після збору чоловіків без пояснень відправили до навчальних центрів для подальшої підготовки.



