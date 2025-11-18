На оккупированной Херсонской области фиксируют новую волну похищений мужчин для принудительной мобилизации

На временно оккупированной Херсонской области снова активизировались похищение местных мужчин. Как сообщает движение сопротивления "Желтая лента", информаторы инициативы "Анти Z" фиксируют новые случаи насильственных исчезновений в Каланчаке, Скадовске и Новотроицком районе.

Россияне продолжают похищать мужчин с оккупированных территорий – что они с ними делают

По их данным, российские силовики во время очередных "проверок" задерживают мужчин и под давлением заставляют их подписывать контракты с РФ. Речь идет как о физическом давлении, так и о психологическом шантаже.

оккупанты открыто угрожают местным, что без "службы" их семьи без нормальных условий жизни.

Используются следующие методы:

– обещания создать проблемы с работой;

– давление из-за оформления документов;

– угрозы "безопасности" семей;

– устрашение возможными преследованиями.

Движение сопротивления подчеркивает: такие действия — очередное доказательство того, что российская оккупационная администрация системно применяет принуждение, пытаясь силой компенсировать потери на фронте и подавить любые проявления украинского сопротивления.

Случаи угонов продолжают умножаться, а ситуация в регионе остается критически напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Российские оккупационные силы приступили к формированию первой группы резервистов на временно захваченной территории Луганской области в рамках нового этапа принудительной мобилизации. Российское министерство обороны заранее уверяло мобилизованных, что их якобы планируют привлекать только для охраны объектов инфраструктуры на оккупированных территориях. Однако на самом деле сразу после сбора мужчин без объяснений отправили в учебные центры для дальнейшей подготовки.