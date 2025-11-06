На Новий рік Москва може опинитися у повній темряві: яка загроза нависла над РФ

Російські енергетичні об’єкти опинилися під серйозним тиском через удари українських дронів, що може призвести до масштабних відключень електроенергії, зокрема у Москві. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "нформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Блекаут у Москві може статися на Новий рік. Фото з вдікритих джерел

Олександр Коваленко зауважив, що у ніч на 5 листопада безпілотники атакували підстанцію "Володимирська" та Орловську ТЕЦ. Це два стратегічно важливі об’єкти, які забезпечують електропостачання центральних регіонів Росії.

"За останню пару тижнів допитливі українські дрони підстрелили цілу низку російських ТЕЦ та підстанцій, які беруть безпосередню участь у транзиті електроенергії в європейській частині Росії. По суті, дрони не просто бездумно б'ють по об'єктах енергетичного сектора в Росії, а створюють умови НП у питаннях перетікання електроенергії між областями і в саму столицю", — зазначив експерт.

Орловська ТЕЦ є головним джерелом генерації тепла та електроенергії в області, а підстанція "Володимирська" входить до числа найпотужніших у РФ, маючи стратегічне значення для всієї енергосистеми.

Коваленко вважає, що подальші атаки на подібні об’єкти можуть призвести до вимушених і тривалих відключень електроенергії в російських регіонах, зокрема й Москві. За його словами, врешті-решт, росіяни можуть опинитися в ситуації, коли зустрінуть новий рік у блекауті.

"Якщо удари продовжаться, ці обмеження торкнуться Москви, навколо якої стискається кільце вирубаних підстанцій і ТЕЦ", — вказує Коваленко та іронізує, що "якщо немає світла, то завжди можна включити електрогенератор, залити бензинчика і зустрічати Новий рік під бій курантів і промову путіна про скріпність і велич, чи не так?".

