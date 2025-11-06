На Новий рік Москва може опинитися у повній темряві: яка загроза нависла над РФ

Рубрики
Slava Kot
Російські енергетичні об’єкти опинилися під серйозним тиском через удари українських дронів, що може призвести до масштабних відключень електроенергії, зокрема у Москві. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "нформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Блекаут у Москві може статися на Новий рік. Фото з вдікритих джерел
Олександр Коваленко зауважив, що у ніч на 5 листопада безпілотники атакували підстанцію "Володимирська" та Орловську ТЕЦ. Це два стратегічно важливі об’єкти, які забезпечують електропостачання центральних регіонів Росії.
Орловська ТЕЦ є головним джерелом генерації тепла та електроенергії в області, а підстанція "Володимирська" входить до числа найпотужніших у РФ, маючи стратегічне значення для всієї енергосистеми.
Коваленко вважає, що подальші атаки на подібні об’єкти можуть призвести до вимушених і тривалих відключень електроенергії в російських регіонах, зокрема й Москві. За його словами, врешті-решт, росіяни можуть опинитися в ситуації, коли зустрінуть новий рік у блекауті.
